Noivos que casaram à luz de velas em Santa Catarina vão receber R$ 25 mil em indenização

Um casal de noivos que casou à luz de velas na cidade de Vitor Meireles, no interior de Santa Catarina, vai receber uma indenização de R$ 25 mil da empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Eles casaram em dezembro de 2018 e passaram mais de 14 horas sem energia na cerimônia e na festa de casamento.

A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) nessa terça-feira (16). A demora na ação se deu após a concessionária de energia buscar recurso e alegar que a causa da falta de luz foi uma árvore de grande porte que caiu sobre a fiação e "dificultou ainda mais a solução do problema pela equipe de eletricistas".

Omissão

No entanto, segundo o magistrado relator da indenização, a empresa foi omissa e "possui a obrigação legal de fornecer eletricidade de maneira adequada, eficaz e contínua, atentando-se, ainda, a eventuais fatores internos e externos aptos a influenciar na estabilidade da rede elétrica".

O processo comprovou, conforme o TJSC, que a falha no serviço frustrou as "expectativas e sonhos do casal em uma data tão importante".