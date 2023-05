Ministério da Saúde confirma primeiro caso suspeito de gripe aviária em humano no Brasil

O primeiro caso suspeito de gripe aviária em humano do Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde na noite desta quarta-feira (17). De acordo com o órgão, o paciente é um homem de 61 anos, funcionário de um parque municipal de Vitória onde estava uma das três aves que testaram positivo para a doença no Espírito Santo.

O homem apresenta sintomas gripais leves e, conforme protocolo de vigilância sanitária, está em isolamento e monitorado por equipes de saúde do município. O caso está sendo acompanhado pela pasta.

Outros 32 funcionários do parque tiveram amostras colhidas, que agora estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo. As amostras também serão enviadas para a Fiocruz, laboratório de referência no estado.

No entanto, ainda não há informação sobre o prazo para divulgação dos resultados dessas análises, segundo apontado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).

O Ministério da Saúde esclarece que não foram registrados casos confirmados de influenza aviária A (H5N1) em humanos no Brasil. A doença afeta principalmente aves silvestres e domésticas. Geralmente, a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada.

A Sesa orienta que as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a gripe aviária (vírus H5N1) devem ser monitoradas se apresentarem sintomas gripais pelo período de 10 dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação.