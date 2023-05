Brasil anuncia dois casos de gripe aviária no Espírito Santo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta segunda-feira (15), que dois casos de gripe aviária foram detectados no litoral do Espírito Santo. No comunicado, o órgão destacou que, apesar da detecção do vírus H5N1, a notificação não afeta a condição do Brasil "como país livre" da chamada influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP).

Os casos foram confirmados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA). A investigação teve início na última quarta-feira (10) pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO).

Comércio de produtos avícolas

Em relação ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, a pasta afirmou que os demais países membros da OMSA não devem impor proibições ao País por conta da detecção do vírus.

O ministério também alerta que a gripe aviária tem alto poder de contágio, afetando principalmente aves silvestres e domésticas. Se outros casos forem registrados, novas medidas de segurança dever ser tomadas.

“A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas sanitárias poderão ser adotadas pelo Mapa e pelos órgãos estaduais de sanidade agropecuária para evitar a disseminação de IAAP e proteger a avicultura nacional”, diz trecho do documento.