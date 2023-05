Brasileira desaparecida há mais de 15 dias em Paris é encontrada pela polícia

A brasileira Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, foi encontrada pela polícia francesa após mais de 15 dias desaparecida em Paris. A mulher retornou para o seu apartamento na manhã desta segunda-feira (22).

Conforme noticiado pelo g1, os vizinhos de Fernanda notificaram a polícia de que a mulher havia retornado para casa. Ela foi levada a um hospital para realizar exames que diagnostiquem uma possível violência.

O desaparecimento de Fernanda foi registrado no dia 6 de maio, quando ela saiu de casa levando apenas uma bolsa de mão, um patinete elétrico e o passaporte.

Na quarta-feira (17), a polícia parisiense informou que a brasileira havia sido vista pela última vez nos dias 8 e 9 de maio em Melu. "Ela estava sob posse de um passaporte e um passe de transporte", disse a polícia, que ainda inclui três fotos da mulher no apelo.

Mobilização

Uma mobilização em busca de Fernanda foi criada pela Associação Mulheres na Resistência de Paris. Presidido por uma brasileira, Nellma Barreto, o grupo distribuiu cartazes com fotos de Fernanda nos principais pontos da capital, como em estação e parques.

Segundo Nellma, o grupo só ficou sabendo do desaparecimento de Fernanda no dia 11 de maio, seis dias depois do sumiço.

Investigações

Na França desde 2022, a brasileira conseguiu um emprego em um restaurante de culinária portuguesa, além de manter dois bicos como faxineira. Entretanto, Fernanda mantinha uma situação irregular no país.

Para Nellma Barreto, Fernanda poderia estar sofrendo assédio sexual em um dos trabalhos, motivo que teria levado ao desaparecimento. No entanto, as motivações do caso continuam sendo investigadas. A polícia informou que houve registro de um surto que a brasileira teria sofrido dias antes do sumiço. Bombeiros foram acionados, mas ela disse que estava bem.

Conforme informado pelo g1, a irmã da mulher de Fernanda afirmou que ela sempre falou em trabalhar na sua área de formação fora do país, já que em Botucatu (SP), onde morava antes de ir para a Europa, teve poucas oportunidades. Ela é técnica de enfermagem e tinha curso de radiologia.

"A Fernanda trabalhou por mais de dez anos em uma indústria de Botucatu e, quando saiu, passou a fazer bicos como cuidadora, de motorista para idosos que precisavam ser levados a consultas médicas. E sempre foi muito estudiosa, sonhadora e esforçada", detalha a irmã, Maria Aparecida.

Desde que chegou à França, em abril de 2022, Fernanda já conseguiu conhecer Amsterdã, na Holanda, e Ibiza, na Espanha. "Ela sempre me disse que queria viajar, conhecer o mundo", afirma a irmã. Fernanda também tem um filho de 23 anos e um casal de netos.