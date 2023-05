Influenciadora Luanne Jardim trocou carro blindado por um sem proteção 15 dias antes de ser morta

Luanne Jardim, a influenciadora digital morta durante uma tentativa de assalto no último domingo (21) no Rio de Janeiro, havia trocado o seu carro blindado, um Porsche, por outro veículo, sem proteção contra tiros, cerca de 15 dias antes de ser assassinada. As informações são do portal g1.

A mulher, de 30 anos, estava na companhia do namorado e do filho, e foi levada para o hospital, mas não resistiu, chegando já sem vida à unidade.

Os relatos apontam que os suspeitos primeiro atiraram na traseira do carro e, em seguida, equipararam-se ao lado em que ela está sentada e atiraram novamente.

Investigação

Apesar da primeira linha de investigação apontar para uma tentativa de assalto, familiares falam em execução. O pai da influencer, Atanael Jardim dos Santos, não acredita que a filha tenha sido alvo de um assalto ou latrocínio. Nessa segunda-feira (22), ele esteve no Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo da filha.

"Com certeza isso não foi um mero furto, latrocínio. Isso foi um homicídio porque ninguém dentro de um carro vai roubar o outro e atira de dentro do carro com o vidro fechado", disse em entrevista à publicação.

CARREIRA DE INFLUENCER

Luanne tinha 305 mil seguidores no Instagram e 11,2 mil no TikTok. Ela se tornou conhecida por motivar outras mulheres a perder peso de maneira saudável.

Seus conselhos eram baseados em sua própria experiência, uma vez que ela chegou a perder 50 quilos em seis meses. A mulher morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.