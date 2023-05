Mulher morre ao comer bombom enviado por desconhecido como presente de aniversário

Uma cuidadora de idosos de 54 anos passou mal e morreu após comer bombons que ganhou de um anônimo, com um buquê de flores, no dia do aniversário, no último sábado (20). O caso aconteceu no Rio de Janeiro e a Polícia Civil investiga se Lindaci Viegas Batista de Carvalho foi envenenada. As informações são do g1.

A irmã de Lindaci, Lenice Batista, afirma que um perito do Instituto Médico-Legal indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da mulher. Os chocolates foram apreendidos para análise. A 20ª DP (Vila Isabel) aguarda o laudo do IML com a causa da morte de Lindaci.

Família relata ameaças

Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais, segundo a família. No último sábado (20), ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava haver uma entrega para ela. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel.

A cuidadora retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, a mulher passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, pois o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”.

Lindaci resolveu comer os bombons após contactar o ex-marido e ouvir que ele havia enviado os chocolates.

Vítima chegou a ser socorrida

Ao sair do salão, no entanto, a mulher passou mal na rua. Segundo a irmã, ela entortava os braços e revirava os olhos. A cuidadora foi socorrida por policiais militares e levada para um hospital, mas já chegou morta.