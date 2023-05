Pai que matou filhas tentou tirar a própria vida antes de ser preso em Goiás

Foi preso nesta terça-feira (23) o motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar a facadas as duas filhas, de 4 e 8 anos, e depois atear fogo no carro com elas dentro. Ele foi encontrado em uma região de mata, em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. As informações são do g1.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), Ramon foi encontrado em um lago próximo ao local onde as crianças foram mortas, com a ajuda de cães farejadores e até um drone.

O homem, que estava fraco, foi encontrado com um corte no pescoço, resultado da tentativa de se matar, segundo disse ao g1 o delegado Marcus Cardoso. Ele foi autuado em flagrante por homicídio.

Ramon foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para passar por cirurgia. Em nota, o hospital informou que Ramon chegou à unidade de saúde com ferimentos na garganta e abdômen. Ele "recebeu atendimento na sala vermelha e foi encaminhado para o centro cirúrgico".

O crime

O homem teria matado as filhas para se vingar da esposa por uma suposta traição. "Ele falou que ela [esposa] merecia isso. Ele ficou sabendo da traição e agrediu ela. Depois pegou o carro dela e foi buscar as crianças e cometeu o crime. O suspeito pode responder por homicídio tentado e lesão corporal", explicou o delegado Marcus Cardoso.

Segundo o delegado Humberto Teófilo, Ramon chegou a avisar que cometeria o crime durante uma ligação com a avó das crianças. Durante a chamada, a idosa ouviu as vítimas pedindo para não serem mortas.