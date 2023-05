Influencer morre após beber sete garrafas de bebida alcoólica durante live

Um influencer chinês foi encontrado morto neste mês, após realizar uma transmissão ao vivo em que consumiu, pelo menos, sete garrafas de uma bebida alcoólica destilada. O homem, que se identificava como "Brother Three Thousand", teve que ingerir o líquido após perder uma espécie de "batalha" contra outros criadores de conteúdo.

A imprensa do país asiático informou que o indivíduo de sobrenome Wang, de 34 anos, ingeriu diversas doses de baijiu — bebida composta por arroz e outros grãos, com teor alcoólico que varia entre 35% e 60% —, enquanto realizava uma live na rede social Douyin, versão chinesa do TikTok. Ele foi encontrado morto no dia 16 de maio deste ano, cerca de 12 horas após encerrar o vídeo em tempo real.

A morte de "Brother Three Thousand" gerou uma mobilização entre os usuários da internet e aumentou a pressão sobre uma regulamentação mais rígida sobre a indústria de transmissão ao vivo na China, conforme informações do jornal O Globo.

Bebida foi punição por perder 'desafio'

Antes de ser encontrado morto, o influenciador participou de uma espécie de competição com outros criadores de conteúdo do Douyin. Durante as disputas, vencia o competidor que ganhava mais presentes dos fãs no menor intervalo de tempo. Quem perdia era punido, sendo obrigado a consumir garrafas de baijiu.

Segundo a BBC, Wang perdeu três das quatro batalhas que participou e, por isso, bebeu as sete garrafas do líquido. Em seguida, ele encerrou a transmissão ao vivo. O corpo dele foi encontrado na tarde do mesmo dia, cerca de 12 horas após.

Quando parentes o encontraram, ele já tinha ido. Não teve nem chance de ir para a emergência", detalhou um amigo dele, identificado como Zhao, ao Shangyou News.

O criador de conteúdo foi enterrado no último sábado (20).

Beber álcool em live é proibido no app

Apesar do influenciador chinês ter ficado conhecido por realizar diversas transmissões consumindo baijiu na plataforma, o Douyin proíbe a prática. Entre as penalidades para os usuários que desrespeitarem a regra, estão previstas advertências e até vetos à participação em competições exibidas pelo app, que tem mais de um bilhão de inscritos.

Devido à infração, Wang chegou a ser banido do aplicativo, mas abriu outras contas e chegou a alcançar mais de 40 mil seguidores em uma delas.