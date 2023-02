Blogueira é multada por comprar e comer tubarão-branco, na China

Conhecida pelos seguidores como Tizi, a blogueira chinesa Jin Moumou, que produz conteúdos culinários para as redes sociais, foi multada após publicar um vídeo em que aparece comprando, cozinhando e comendo um tubarão-branco.

A punição foi divulgada pelo Departamento de Administração e Supervisão de Mercado do Distrito de Nanchong, na China, no último sábado (28).

De acordo com investigações feitas pelas autoridades, a influenciadora comprou o animal através de um site, em abril de 2022. Na época, a aquisição custou 7.700 yuans, equivalente à cerca de R$ 5.260.

O registro, no entanto, só foi compartilhado em julho, nas plataformas Douyin e Kauishou, versões chinesas do TikTok e do Kwai, respectivamente. Ao ser publicado nas redes sociais, o vídeo viralizou.

“Pode parecer cruel, mas sua carne é realmente muito boa” defendeu a blogueira, durante a gravação.

Para verificar se o animal comprado por Jin era realmente da espécie indicada, especialistas da Academia Chinesa de Ciências Pesqueiras adquiriram outro tubarão do mesmo vendedor procurado pela influenciadora, realizando exames de DNA no peixe. Os testes comprovaram que, de fato, ele era um tubarão-branco.

Desta forma, segundo as autoridades, a blogueira violou a Lei de Proteção de Animais Selvagens da República Popular da China, tendo que pagar uma multa no valor de 125 mil yuans, cerca de R$ 94 mil.

Em fevereiro de 2020, o país asiático proibiu, totalmente, a compra, venda e consumo de animais selvagens.