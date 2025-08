O homem que viralizou após aparecer em um vídeo participando de uma corrida de rua embriagado e usando chinelos diz que tem o sonho de abandonar o vício em bebida. A disputa aconteceu no último dia 27 de julho, mas as imagens do feito ganharam a internet neste fim de semana.

Identificado apenas como Isaque, o morador de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, se deparou com a prova de corrida organizada por uma academia local, e decidiu participar, segundo ele, para "tirar a ressaca do corpo".

O vídeo da largada, divulgada no perfil oficial da prova, mostra Isaque largando na linha de frente ao lado dos competidores treinados. Mesmo saindo de forma desajeitada, ainda cambaleando, e sem o uso de um calçado ideal, ele liderou a corrida por longos metros, até ser ultrapassado.

Após cumprir o trajeto de 8 km pelas ruas da cidade, Isaque acabou ganhando a medalha de participação, mesmo não estando na lista oficial de competidores.

Repercussão

Após a repercussão das imagens, Isaque ganhou uma conta no Instagram criada por conhecidos, e chegou a ser entrevistado por uma equipe paraense. No conteúdo publicado em vídeo, ele contou sobre o vício e a vontade de superá-lo.

"Meu sonho é sair dessa vida, de cachaça, de vício, ter uma oportunidade de arranjar um emprego", contou ele, ressaltando ter começado a beber ainda na adolescência.

A Prefeitura de Garrafão do Norte também comentou o caso. Pelas redes sociais, a gestão municipal divulgou um novo vídeo em que mostra Isaque treinando pelas ruas da cidade, desta vez sóbrio e calçado com tênis.

"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaac agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac", diz a publicação.