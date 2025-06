Bruno Krupp é preso novamente por suposto envolvimento em espancamento na zona Sul do Rio de Janeiro

O modelo Bruno Krupp e mais cinco pessoas foram presas após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciá-los por envolvimento em briga na saída de um bar. A informação é do g1.

De acordo com a denúncia, durante o ato violento, um homem ficou desacordado após receber chutes e socos na cabeça. Krupp teria gritado com os amigos para que eles continuassem agredindo as vítimas.

A incitação permaneceu, mesmo depois que o homem estava desacordado, segundo o texto. O modelo foi preso preventivamente.

As agressões foram registradas no dia 22 de maio, na saída de um bar, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A ação foi filmada e as imagens mostram o momento que o homem ficou desacordado e golpeado em seguida.

"Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar. Tem que matar. É os capeta. Mata esse filho da P*", teria gritado Bruno.

SEGUNDA PRISÃO

Bruno Krupp deixou a prisão em março de 2023, usando tornozeleira eletrônica, após conseguir habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O modelo é réu por atropelar e matar um adolescente no Rio de Janeiro, sendo detido no Complexo Penitenciário de Gericinó desde agosto de 2022.

Em agosto do ano passado, o adolescente João Gabriel, de apenas 16 anos, morreu após ser atropelado por Bruno. Na ocasião, o acusado conduzia uma moto a mais de 100 km/h, apesar da máxima velocidade permitida na via ser de 60km/h.

A época, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Krupp, que passou a responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.