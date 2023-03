Mãe de vítima critica saída de Bruno Krupp da prisão: 'sorriso de deboche'

Após conseguir habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Bruno Krupp deixou a prisão nessa quarta-feira (29), usando tornozeleira eletrônica e sorrindo para fotos. Mariana Cardim, mãe de João Gabriel Cardim, jovem que foi atropelado por Krupp, demonstrou indignação com a soltura e pontuou comportamento debochado do acusado ao sair da penitenciária.

Nas redes sociais, ela manifestou-se sobre a situação: “Esse sorriso de deboche não dá para aceitar. Queremos justiça!”. Mariana ainda contou, ao G1, que tem a sensação de que a vida do filho “não valeu nada”, e que a liberação de Krupp é um desrespeito.

ACIDENTE

Em agosto do ano passado, o adolescente João Gabriel, de apenas 16 anos, morreu após ser atropelado por Bruno Krupp, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o acusado conduzia uma moto a mais de 100 km/h, apesar da máxima velocidade permitida na via ser de 60km/h.

Denunciado pelo Ministério Público, Krupp responde por homícidio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.