Vereador toma cerveja com Raimundo do Queijo após falsa morte do comerciante

O vereador de Fortaleza Benigno Júnior (Republicanos) publicou em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (30), um vídeo tomando cerveja com o empreendedor Raimundo Oliveira Araújo, conhecido popularmente na cidade como Raimundo do Queijo.

O que parecia uma postagem comum, ganha tom humorístico após a repercussão da falsa morte do idoso, que tem 90 anos. O equívoco foi cometido pelo vereador Professor Aguiar Toba (PRD), no plenário da a Câmara Municipal de Fortaleza (CMF), pela manhã.

Por acreditar na morte do amigo, o parlamentar chegou a solicitar um minuto de silêncio, que foi respeitado por todos os seus colegas de casa. Toda a situação foi contornada após a homenagem, quando Benigno contou que ligou para Raimundo e confirmou que estava tudo bem.

"A gente pede desculpa aqui, viu? Graças a Deus. Muito importante saber. [...] Me deram a notícia errada, graças a Deus. Me desculpem os demais", se retratou o Professor Aguiar.

'Vai demorar a faltar queijo'

O momento ganhou as redes sociais e automaticamente virou meme. Por conta da grande repercussão, Benigno fez questão de ir pessoalmente visitar o empresário e publicar o vídeo em suas redes: “Boato dá é trabalho, mas também rende boas risadas!”, brincou o vereador.

“Hoje Fortaleza parou com a notícia da “morte” do nosso querido Raimundo dos Queijos – com direito até a minuto de silêncio na Câmara Municipal. Mas graças a Deus era tudo conversa fiada. Para alívio geral, Raimundo segue firme, servindo queijo de primeira, cerveja estupidamente gelada e aquelas boas conversas que só no seu bar a gente encontra”, complementou Benigno.

Ele ainda complementou: "Como bom frequentador da casa, posso garantir: ainda vai demorar muito a faltar queijo, cerveja e resenha no Centro de Fortaleza. Longa vida ao nosso Raimundo!".