Transposição, motim da PM e infraestrutura: o que tem trazido ministros de Bolsonaro ao Ceará

Transposição do Rio São Francisco, questões de Segurança Pública no Estado e obras de infraestrutura estão entre os atrativos para vinda de ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará nos últimos anos.

Foram ao menos 18 visitas de 10 membros do primeiro escalão, que se dividiram em agendas individuais e em comitivas presidenciais.

A presença dos ministros, além de indicar áreas de investimentos estratégicos dos governos, também serve para aproximar o Governo Federal das forças políticas ao redor do País. Nas redes sociais, os aliados em cada Estado atuam na divulgação das agendas.

O Presidente da República já esteve no Ceará em cinco oportunidades desde que foi eleito, em 2018. A última foi no dia 8 de fevereiro, quando esteve na Barragem de Jati, na Região do Cariri, ao lado dos ministros Rogério Marinho, de Desenvolvimento Regional; Gilson Machado, do Turismo; e o ministro da Cidadania, João Roma.

Na visita, o chefe do Executivo nacional fez a liberação das águas da estrutura até as obras do Cinturão das Águas - infraestrutura hídrica do governo estadual que leva as águas do São Francisco para outros pontos do Estado.

Histórico

A primeira vez em que ministros do governo Bolsonaro estiveram no Ceará também foi para visitar as obras da Transposição. O compromisso ocorreu em fevereiro de 2019, e teve a participação de Tereza Cristina (Agricultura) e Gustavo Canuto, que à época, comandava a pasta do Desenvolvimento Regional.

Na ocasião, Tereza Cristina cumpriu agenda na região da Serra da Ibiapaba, onde se encontrou com empresários, e não participou do evento na Transposição.

Bolsonaro viria em mais duas oportunidadades tratar da Transposição no Ceará, também ao lado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Legenda: Rogério Marinho com Bolsonaro e o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, no lançamento da obra do Ramal do Salgado Foto: Kid Júnior

Onyx Lorenzoni

A última passagem de um ministro de Bolsonaro pelo Ceará ocorreu nesta terça-feira (15), quando o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (PL), se encontrou com prefeitos cearenses na sede da Fiec, em Fortaleza.

O encontro foi para apresentar o novo programa que é aposta do governo federal para reforçar a geração de emprego nos municípios.

Rogério Marinho e Tarcísio de Freitas

Entre os nomes que mais visitaram o Estado, estão os dos ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Rogério Marinho, que estiveram quatro vezes no Ceará em visitas oficiais.

Ao lado de Jair Bolsonaro, Marinho e Freitas participaram da cerimônia da chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará, em 26 de junho de 2020, na primeira visita do presidente ao Estado.

Tereza Cristina (Agricultura) também esteve presente na solenidade, que reuniu diversos políticos cearenses em Penaforte, também no Cariri.

Em fevereiro de 2021, Tarcísio de Freitas dividiu mais uma vez o palanque com o chefe do Executivo nacional, em um evento de vistoria da BR-222 em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Cumprindo agenda individual, o ministro da Infraestrutura voltou ao Ceará na última segunda-feira (14), para inaugurar o mesmo trecho de 12 quilômetros da BR-222 em Caucaia. A obra havia sido iniciada ainda no governo Lula.

Em julho do mesmo ano, Marinho visitou Fortaleza para assinar portaria que regulamenta a renegociação das dívidas de empresas do País com o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e o Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam).

Título de cidadão para Gilson Machado

O Ministro do Turismo, Gilson Machado, conhecido também por tocar sanfona em lives do presidente Jair Bolsonaro, cumpriu agenda no dia 4 de fevereiro de 2022 no Ceará. Ele esteve em Sobral, na entrega da obra de restauração da Igreja do Menino Deus, parte do patrimônio Histórico na Cidade. Ele também recebeu título de Cidadão de Fortaleza na ocasião.

Em agosto do ano passado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, junto com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, esteve com prefeitos para tratar da resolução de pendências municipais com o FNDE para que obras paradas relacionadas à Educação possam ser retomadas.

Na ocasião, o ministro chegou a criticar a ausência de crianças nas escolas durante os decretos de isolamento, por conta da pandemia de Covid-19.

Em novembro de 2021, Ribeiro voltou ao Ceará, mas desta vez para um evento religioso, fora da agenda oficial.

Damares Alves e Sérgio Moro

O ex-ministro Sérgio Moro também esteve no Ceará, em fevereiro de 2020, ainda quando estava à frente do Ministério da Justiça. Ele se reuniu com o governador Camilo Santana (PT) para tratar sobre o motim dos Policiais Militares.

Em outubro do ano passado, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, foi alvo de protestos no Geopark Araripe, na região do Cariri.

No Crato, ela participou de uma audiência sobre estratégias de fiscalização e fechamento da Casa de Acolhimento Feminino Água Viva, instituição particular que atende mulheres com transtornos mentais.