Ministro de Bolsonaro ouve reclamações dos prefeitos cearenses ao lançar programa de emprego

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (PL), se encontrou com prefeitos cearenses na manhã desta quinta-feira (15), na sede da Fiec, em Fortaleza, para apresentar o novo programa que é aposta do governo federal para reforçar a geração de emprego nos municípios.

O ministro, entretanto, ouviu duas reclamações dos gestores municipais: a necessidade de as prefeituras pagarem a remuneração dos contratados no novo programa e os problemas de repasse do Governo Federal para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O programa apresentado pelo ministro, Serviço Social Voluntário, visa incentivar a geração de emprego na faixa etária de 18 a 29 anos, para jovens do grupo conhecido como “nem-nem”, que nem estudam, nem trabalham, e também para pessoas acima de 50 anos. A ideia é combinar trabalho, em meio turno, e qualificação profissional em parceria com o Sistema S e os municípios.

R$ 600 É o valor a ser pago como bolsa pelos municípios aos selecionados no projeto. O valor por hora é baseado no Salário Mínimo

A adesão ao projeto é voluntária. Prefeitos que estiveram na apresentação do ministro e conversaram com esta Coluna reconheceram a boa iniciativa, mas foram unânimes em fazer a ponderação de que os cofres municipais já carregam muito peso para terem que pagar a bolsa no valor de R$ 600 aos contratados.

Por meio do Sistema S, o governo federal entra com a qualificação profissional. Onyx, por sinal, tem rodado vários estados para apresentar a iniciativa aos prefeitos em vários estados do Brasil. Só nesta terça-feira, ele esteve no Ceará e na Paraíba.