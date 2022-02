Presidente do STF e procurador-geral da República vêm a Fortaleza para evento do Ministério Público

O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, devem vir a Fortaleza em março. Ambos estão como palestrantes no Congresso Nacional do Ministério Público que deverá reunir personalidades do mundo jurídico local e nacional no Ceará.

O evento será organizado pela Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) e atrair membro das diversas instituições que congregam promotores e procuradores de todo o País.