Após episódio inusitado com Cid, ministro de Bolsonaro encontra outro irmão de Ciro Gomes em Sobral

O ministro do Turismo do Governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado, cumpre agenda nesta sexta-feira (4) no Ceará. A primeira parada dele será pela manhã, em Sobral, cidade governada por Ivo Gomes (PDT) e berço político de Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República.

O prefeito e o ministro, por sinal, estarão juntos na entrega da obra de restauração da Igreja do Menino Deus, parte do patrimônio Histórico na Cidade.

Gilson Machado reencontra um Ferreira Gomes após um episódio, no mínimo, inusitado. Em outubro do ano passado, na abertura da Abav Expo, importante evento da Associação Brasileira das Agências de Viagem, em Fortaleza, o ministro e o senador Cid Gomes (PDT), outro irmão de Ciro e Ivo, trocaram “gentilezas” cada um a seu modo.

Cid fez duras críticas ao discurso do ministro que não poupou citações elogiosas ao chefe, presidente Jair Bolsonaro. Em meio à intervenção do ministro, o senador chegou a deixar o local.

Ao cumprimentar os presentes, o ministro foi irônico ao se referir ao parlamentar. “Gostaria de saudar o senador Cid, que deve ter ido no banheiro... Ele se levantou”, disse, ao arrancar alguns risos na plateia. Cid Gomes é um dos senadores críticos do governo Bolsonaro.

Patrimônio histórico

Disputas políticas à parte, a ida do ministro à Sobral é por uma causa nobre e, portanto, deve haver respeito institucional. A solenidade será de entrega da obra de restauração de um importante templo religioso da Cidade, a Igreja do Menino Deus, construída no Século XIX e parte do Patrimônio Histórico e Arquitetônico.