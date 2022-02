Criador da banda Brucelose, ministro do Turismo recebe título de Cidadão de Fortaleza

"Sempre que te vejo sinto sede de te amar. Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer e, se vou dormir, eu sonho com você": se você, leitor, é nordestino e/ou forrozeiro dos anos 1990, certamente reconhece "Sede de Te Amar", do Forró da Brucelose e Gilson Neto.

Essa é uma das músicas do primeiro álbum ao vivo da banda, gravado em diferentes cidades do Nordeste, em 1997, inclusive Fortaleza, em meio ao auge da banda, fundada em Pernambuco. Na capital cearense, não há dúvidas de que os sucessos da Brucelose animaram a vida nortuna no Sítio Siqueira, Brisa do Lago e tantas outras casas de forró.

Só isso já renderia a Gilson Machado Neto um título de cidadão fortalezense, mas a carreira do médico veterinário, empresário e produtor de eventos o levou também ao Ministério do Turismo. E é a atuação na área, segundo o vereador Julierme Sena (Pros), autor da proposta de homenagem, que o credenciam ao título.

"Devido à pandemia da Covid-19, o turismo foi uma das áreas mais atingidas economicamente. Por esse motivo, Fortaleza como um dos polos turísticos do Brasil foi fortemente atingida. Nesse sentido, Gilson Machado vem tendo uma notória condução em sua pasta para a reabilitação econômica", diz o texto que justifica a homenagem.

A sessão solene para entrega do título de cidadão fortalezense ocorrerá na quinta-feira (3), às 16 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza. O ministro tem cumprido agenda no Nordeste e passará pela capital cearense.