Sérgio Moro receberá título de Cidadão Juazeirense em visita ao Cariri em fevereiro

O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) receberá o título de Cidadão Juazeirense na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no próximo mês, quando cumprirá agenda no Ceará. Ele estará no Estado de 6 a 9 de fevereiro e virá também a Fortaleza.

O presidente em exercício do Legislativo de Juazeiro, William Bazílio, o Bilinha, confirmou a homenagem nesta quinta-feira (27). A aprovação do título, no entanto, é de quase sete anos atrás, quando o ex-juiz estava no auge da atuação na Operação Lava Jato.

A proposta é de autoria do ex-vereador Tarso Magno e é assinada pelo então vice-presidente da Câmara, o hoje prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

Legenda: Documento que concedeu título de Cidadão Juazeirense a Sérgio Moro em 2015 Foto: Reprodução

Juazeiro do Norte é o único município cearense cujo prefeito é filiado ao mesmo partido de Moro. É por lá que o pré-candidato a presidente da República desembarca no Ceará. Além do evento na Câmara, Moro terá encontro com lideranças regionais e conversas sobre questões ligadas à segurança pública.

No dia 8, ele lançará, em Fortaleza, na Uni7, seu livro "Contra o Sistema de Corrupção", às 19h. Antes, terá almoço-debate com o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide) para discutir "caminhos para o Brasil". O encontro ocorrerá no hotel Gran Marquise.