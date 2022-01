Sergio Moro vem ao Ceará para encontro com empresários em fevereiro

O pré-candidato à Presidência e ex-juiz Sergio Moro (Podemos) participará de um almoço-debate, no próximo dia 8 de fevereiro, com o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide). Na agenda do evento que ocorrerá no hotel Gran Marquise, em Fortaleza, está previsto o tema “caminhos para o Brasil”.

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, disse que também pretende dialogar com outros presidenciáveis e frisou não haver "bandeiras partidárias" na entidade. "Somos contra polarizações e defendemos o diálogo", afirmou.

"Realizamos um debate online, em meio à pandemia, com Sérgio Moro. Agora, queremos ouvi-lo como pré-candidato à Presidência da República, assim como pretendemos fazer ao longo do ano com outros pré-candidatos e candidatos dispostos ao debate com os nossos associados", observou.

A visita de Moro já estava prevista para o lançamento do livro "Contra o Sistema de Corrupção", além de uma passagem por Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O município é governado por Glêdson Bezerra (Podemos), o único prefeito da sigla no Ceará.