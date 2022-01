Moro testa positivo para Covid-19: "estou sem sintomas, tomei as três doses da vacina"

Sergio Moro usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para informar que testou positivo para Covid-19. Na publicação, o ex-ministro do Governo Bolsonaro disse estar assintomático e que tomou as três doses da vacina.

Leia também PontoPoder Ministra Damares Alves testa positivo para Covid-19 e cumpre isolamento

"Testei positivo para a Covid. Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas", relatou o pré-candidato. O ex-juiz desmarcou os compromissos e informou que irá cumprir os protocolos de isolamento.

"A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem-se!", relatou em publicação no Twitter.

Moro tem uma visita para fazer ao Ceará entre os meses de fevereiro e março. A princípio, o ex-ministro deve visitar Fortaleza e Juazeiro do Norte.