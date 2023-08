Sarto quer brevidade na apreciação do piso da enfermagem e do passe livre estudantil, diz Gardel

Previstas para envio à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ainda nesta semana, conforme mencionou o líder governista Carlos Mesquita (PDT), as matérias que versam sobre a regulamentação do piso da enfermagem e da implementação do passe livre estudantil devem tramitar com brevidade, se depender do que pediu o prefeito José Sarto (PDT) ao presidente da Casa Legislativa, Gardel Rolim (PDT).

A informação foi confirmada pelo próprio vereador ao Diário do Nordeste na manhã desta segunda-feira (22).

"Estamos aguardando. O Governo está trabalhando nestas mensagens. São dois compromissos do prefeito Sarto, que já dialogou comigo que gostaria que a Câmara avaliasse de forma mais breve possível", salientou.

Conforme apontou Rolim, a política pública que visa a facilitação do acesso ao transporte público por alunos da Capital cearense beneficiará pessoas matriculadas em todas as instituições públicas instaladas na cidade, sejam elas municipais, estaduais ou universidades.

"Ou seja, todos os estudantes com carteira terão direito a duas passagens, de ida e de volta, por dia, sem restrição ou pré-requisito", lembrou.

Já a regulamentação do novo salário-base, segundo informou o pedetista, deverá chegar ao plenário após um longo debate nacional. "Depois de muito desenrolar dessa história, a Prefeitura de Fortaleza está preparada para pagar", salientou.

Ainda de acordo com ele, o único ponto que estava pendente quanto ao assunto era o ajuste financeiro junto ao Governo Federal, que garantiu o envio dos recursos até esta segunda-feira (21).

"Na hora que chegar na Câmara Municipal, vamos conversar com todos os vereadores para dar a maior celeridade possível para esses dois temas", completou o chefe do Legislativo municipal.