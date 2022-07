Relator da 'PEC Kamikaze', Danilo Forte diz que vai manter texto do Senado e descarta auxílio-Uber

O relator da "PEC Kamikaze", deputado Danilo Forte (União), afirmou, nesta terça-feira (5), que vai manter o mesmo texto no Senado em seu parecer. A PEC institui estado de emergência até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais como Auxílio Brasil; vale-gás; voucher caminhoneiro; auxílio taxista; entre outros.

Segundo ele, o objetivo é acelerar a tramitação da proposta (PEC 1/22). O relator avalia que a proposta pode ser votada ainda nesta semana na comissão especial montada para avaliar a matéria e ser apreciada pelos deputados no Plenário no início da semana que vem.

Nesta segunda (4), Forte havia informado que iria incluir um auxílio-Uber para os profissionais que trabalham com transporte por aplicativo, bem como subsídios para municípios custearam o transporte escolar. No entanto, ele voltou atrás nesta terça (5) e decidiu manter o texto como veio do Senado.

“Diante dessas dificuldades e do estado de comoção social que estamos vivendo na questão da necessidade dos auxílios, o mais prudente é agilizar a votação. Vamos fazer a última audiência pública, vamos ler o relatório hoje e vamos fazer o debate. Estenderemos até quinta-feira ou sexta para concluir a votação. Vou cumprir minha tarefa, que é garantir o pagamento dos benefícios”, afirmou Forte.

Segundo ele, a proposta vai ser aprovada no Plenário com facilidade. Ele criticou a oposição por querer postergar a decisão e adiar o pagamento de benefícios a quem mais necessita.

A proposta foi apensada à PEC 15/22, que concede incentivos fiscais para os biocombustíveis; portanto, será necessário um texto único para adequar as duas proposições. Como a PEC dos Biocombustíveis também veio do Senado, caso os dois textos fiquem iguais, a proposta pode ir direto para promulgação.

Danilo Forte explicou que pretende apenas acrescentar ao texto o estado de emergência e de comoção social, uma vez que na Constituição só existe previsão de estado de comoção social e na Lei Eleitoral apenas estado de emergência.

“Assim, juridicamente, fica bem embasado”, justificou.

Os partidos de oposição decidiram não fechar acordo de procedimento para a votação da PEC "Kamikaze", que tem ganhou esse nome devido à ampliação de gastos extras no período eleitoral e fora do teto de gastos.

A oposição defende que o texto mantenha a tramitação com prazos originais, com amplo debate, e é contrária à celeridade da votação da proposta. As siglas garantem usar de todas as ferramentas regimentais para evitar que o texto seja votado rapidamente. Para a oposição, a proposta tem caráter meramente eleitoreiro.

A PEC prevê R$ 41,25 bilhões até o fim do ano para aumentar R$ 200 no Auxílio Brasil; acrescentar 50% do preço médio de um botijão no vale-gás; criar o voucher caminhoneiros de R$ 1.000 mensais; instituir o auxílio taxistas; financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos e para compensar os estados que concederem créditos de ICMS para o etanol, reduzindo a carga de tributária sobre o biocombustível.

O texto destina, ainda, recursos para reforçar o programa Alimenta Brasil, que adquire alimentos de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais.

Medidas aprovadas no Senado

AUXÍLIO BRASIL - R$ 26 BILHÕES

Acréscimo de R$ 200 no benefício mensal (de R$ 400 para R$ 600)

Inclusão de todas as famílias elegíveis (fila zerada)

Parte do valor poderá ser usado para operacionalização do benefício

Será vedado o uso em publicidade institucional

AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS (VALE-GÁS DE COZINHA) - R$ 1,05 BILHÕES

Parcela extra bimestral no valor de 50% do valor médio do botijão de 13 kg

Parte do valor poderá ser usado para operacionalização do benefício

Será vedado o uso em publicidade institucional

AUXÍLIO CAMINHONEIROS - R$ 5,4 BILHÕES

Voucher de R$ 1 mil mensais para cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC)

Será concedido para transportadores autônomos, independente do número de veículos que possuir

Não será preciso comprovar a compra de óleo diesel no período de recebimento

AUXÍLIO TAXISTAS - R$ 2 BILHÕES

Benefício para profissionais cadastrados como motoristas de táxi

Serão contemplados aqueles cadastrados até 31 de maio de 2022, mediante apresentação do documento de permissão

A formação do cadastro e forma de pagamento ainda serão regulamentadas

GRATUIDADE PARA IDOSOS - R$ 2,5 BILHÕES

Transferência para estados e municípios para custear a gratuidade no transporte público para cidadãos acima de 65 anos

Distribuído na proporção da população idosa de cada estado e município

40% do valor será repassado para serviços intermunicipais e interestaduais

Somente destinado para estados e municípios com sistema de transporte coletivo urbano em funcionamento

CRÉDITOS PARA ETANOL - R$ 3,8 BILHÕES

Auxílio para estados que outorgarem créditos tributários do ICMS para produtores e distribuidores de etanol hidratado

Pagamento em parcelas mensais

Distribuído na proporção proporcional da participação de cada estado no consumo de etanol hidratado no ano de 2021

Estados renunciarão do direito de pedir indenização por perda de arrecadação decorrente dos créditos outorgados

Valor será livre de vinculações, mas deverá ser repartido com os municípios e entrará no cálculo de receita para efeito de investimento mínimo em educação

Objetivo é reduzir a carga tributária do etanol para manter diferencial competitivo em relação à gasolina

Estados ficam autorizados a zerar a tributação sobre a gasolina, desde que façam o mesmo para o etanol

ALIMENTA BRASIL - R$ 500 MILHÕES