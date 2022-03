Presidente do PSDB no Ceará diz que impasse com Dória não enfraquece o partido

Para o presidente do PSDB no Ceará, o ex-senador Luiz Pontes, o impasse sobre a candidatura do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), à presidência da República não enfraquece o partido, que deve trabalhar "em torno de um nome que possa realmente representar a terceira via".

A saída de Dória da disputa presidencial chegou a ser dada como certa, após notícias que o governador teria comunicado a decisão a aliados e assessores nesta quinta-feira (31). Contudo, o PSDB lançou a pouco nota para reafirmar a pré-candidatura do tucano.

Na nota, assinada pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, fica reforçado que as prévias tucanas - da qual Dória saiu vitorioso - "serão respeitadas" e que "não haverá qualquer contestação" à candidatura. A disputa interna na legenda começou após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que saiu derrotado das prévias, anunciar que irá renunciar ao cargo e dizer que pretende concorrer ao Palácio do Planalto.

Leite chegou a indicar que poderia sair da legenda tucana, mas acabou decidindo pela permanência. Nos bastidores, era apontado que grandes lideranças do PSDB a nível nacional apoiavam uma possível candidatura de Eduardo Leite, apesar do resultado das prévias, o que teria sido um dos motivos para Dória querer desistir da pré-candidatura.

Desistência de Dória

Indagado sobre o que significaria uma possível desistência de Dória, Luiz Pontes considera que representaria "um sentimento de que é necessária a união dessas forças políticas" para a construção de um nome unificado da terceira via.

Luiz Pontes Presidente do PSDB no Ceará "Está brotando um sentimento, das principais lideranças do Brasil, de que, se não deixar os interesses de lado e se não houver uma unidade para tirar o Brasil da situação em que se encontra, nós vamos continuar nessa política Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula que só tem feito mal ao país".

Para Pontes, possível desistência de Dória e outras diálogos que vem ocorrendo a nível nacional - como a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao União Brasil e a possível desistência dele quanto a pré-candidatura ao Planalto - indicam que "chegou a hora" de construção de uma terceira via "em cima de um projeto político", com a participação de diferentes partidos.

Nomes para a terceira via

Um dos nomes que o ex-senador aponta é o de Eduardo Leite, que foi derrotado por Dória nas prévias do partido. Na época, Leite contou com o apoio do senador Tasso Jereissati e do próprio Luiz Pontes para a disputa no Ceará, apesar de parlamentares tucanos terem resolvido apoiar Dória.

Para Luiz Pontes, nomes de outros partidos também podem unificar a terceira via. Ele cita como exemplos a senadora Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT.

"O PSDB tem que estar trabalhando para trazer um nome que possa tirar o Brasil dessa situação. Em torno de um nome que possa realmente representar a terceira via", ressalta.