Sergio Moro trocará Podemos pelo União Brasil e pode desistir de ser candidato à presidência

O ex-juiz Sergio Moro deve anunciar a saída do Podemos e a filiação no União Brasil ainda nesta quinta-feira (31). A informação é do colunista Igor Gadelha do jornal Metrópoles.

Conforme a publicação, o União Brasil espera que Moro desista de concorrer a Presidência da República e se coloque à disposição para uma vaga na Câmara dos Deputados.

O Podemos já havia o pressionado para que ele transferisse o domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Parlamentares chegaram a ameaçar sair da sigla caso Moro não efetivasse a mudança.

Essa pressão do atual partido motivou a nova rodada de tratativas de Moro com o União Brasil nessa quarta-feira (30), em Brasília.

Desistência de Doria

Também está previsto para esta quinta-feira (31) o anúncio oficial da desistência de João Doria (PSDB) ao pleito para chefe do Executivo nacional. A decisão já foi comunicado a aliados e assessores do tucano.

Segundo a Folha, a desistência de Doria abriu uma crise no partido, uma vez que o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, planejava concorrer ao cargo de governador nas eleições de outubro.

O Estadão acrescentou que a saída de Doria pode dar espaço para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser o nome do PSBD na disputa à Presidência.