João Doria diz para aliados que vai desistir da disputa presidencial

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desistiu de disputar a presidência da República, segundo informações da Folha de S. Paulo e do Estadão. A decisão do tucano já teria sido comunicada a aliados e assessores. O anúncio público deve ser feito às 16h desta quinta-feira (31) em evento com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo a Folha, a desistência de Doria abriu uma crise no partido, uma vez que o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, planejava concorrer ao cargo de governador nas eleições de outubro.

Doria havia sido eleito governador em 2018, após deixar a prefeitura da Capital. Ele pode disputar a reeleição porque ainda está no primeiro mandato como chefe do Executivo paulista.

O Estadão acrescentou que a saída de Doria pode dar espaço para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ser o nome do PSBD na disputa à Presidência.

As pesquisas de intenção de votos já divulgadas mostram que apenas 2 pontos, enquanto o ex-presidente Lula (PT) lidera com 43% e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) soma 26%.

Também estão à frente de Doria os ex-ministros Sergio Moro (Podemos), que tem 8%, e Ciro Gomes (PDT), 6%.