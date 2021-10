Em encontro do PSDB cearense, Tasso irá reforçar apoio a Eduardo Leite para presidência da República

Membros do diretório do PSDB no Ceará se reúnem nesta quinta-feira (14) para um ato de apoio ao governador tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, na disputa das prévias do partido que escolherá um candidato para concorrer à Presidência da República em 2022.

O senador Tasso Jereissati, que saiu da disputa para apoiar Leite, fará uma participação no encontro, de modo virtual. O parlamentar cearense fará ainda uma convocação aos filiados para se cadastrem no sistema eleitoral eletrônico oferecido pelo partido.

Com a desistência de Tasso, anunciada no dia 28 de setembro, o governador gaúcho irá concorrer diretamente com o governador de São Paulo, João Doria, e com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Desde o final de agosto, Eduardo Leite e Tasso vinham realizando reuniões com objetivo de fechar uma aliança na disputa interna do PSDB. Durante o anúncio, feito no mês passado, o senador aproveitou para destacar as semelhanças entre ele e o governador gaúcho.

Recentemente, Tasso defendeu que o PSDB deveria abrir diálogos com partidos que possam vir a ser aliados em 2022, entre eles o PDT.

Nos bastidores, a informação é de que o senador cearense conversa com Eduardo Leite para viabilizar essa estratégia de abertura.