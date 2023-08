Presidente do PDT Fortaleza, Roberto Cláudio diz que saída de Evandro é 'teatro montado'

Presidente do PDT Fortaleza, Roberto Cláudio falou, nesta quarta-feira (30), a respeito da saída do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do partido. Segundo ele, há um "teatro montado" para o desembarque. "É de muito mau gosto e subestima a inteligência do nosso povo", acrescentou.

Evandro Leitão anunciou a desfiliação do PDT nesta terça-feira (29), após o diretório estadual do partido, sob comando temporário do senador Cid Gomes (PDT), conceder a carta de anuência a ele na última sexta-feira (25).

Apesar da permissão do PDT Ceará, no entanto, o mandato de Evandro como deputado estadual deve ser questionado judicialmente caso ele formalize a desfiliação, segundo informaram os dirigentes nacionais do PDT. Na terça, conforme informou o colunista Inácio Aguiar, a Justiça negou pedido feito pelo presidente nacional do PDT, André Figueiredo, para anular a carta de anuência concedida pelo diretório estadual.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio criticou a movimentação de Evandro Leitão para sair do partido. "Quem acha que o 'poder' pode e consegue tudo, inclusive convencer o povo, por mais surreal que seja a narrativa, muitas vezes 'quebra a cara'!", escreveu.

Roberto Cláudio e Evandro Leitão faziam parte de grupos divergentes desde a pré-campanha eleitoral de 2022. Um dos pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará, Leitão retirou a postulação para apoiar a então governadora Izolda Cela (sem partido), que pleiteava a candidatura à reeleição.

Contudo, ela acabou derrotada na disputa interna do PDT, quando Roberto Cláudio foi escolhido como candidato do partido ao Palácio da Abolição — o que levou a ruptura entre PDT e PT e, na sequência, à candidatura de Elmano de Freitas (PT), que acabou vitoriosa ainda no primeiro turno da eleição.

Crise no PDT

Segundo Evandro, teria sido ainda na campanha eleitoral que teria iniciado a "perseguição" a ele dentro do PDT — motivo pelo qual optou pela saída da legenda.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia "Desde o ano passado que vem essa perseguição. Começou na época da campanha, onde eu - pode pegar na minha prestação de contas -, não recebi um único centavo por parte do partido. E agora, a Executiva Nacional, pegando a informação que você está me passando, disse que vai judicializar. Eu lamento essa perseguição, lamento essa falta de respeito para com a decisão do diretório estadual e agora vamos discutir isso nas esferas que assim caiba".

Em nota, divulgada nesta terça-feira, André Figueiredo negou quaisquer perseguição e disse que a “nenhum parlamentar, seja federal ou estadual, foi deixado de oferecer recursos do Fundo Eleitoral em 2022, dentro das normas estabelecidas em Resolução Nacional”.

O deputado federal, que assumiu o comando da Executiva nacional durante licença do ministro da Previdência, Carlos Lupi, também ressaltou que está há quatro décadas se dedicando ao PDT. “Eu certamente não conseguiria isso se em minha natureza houvesse a prática da perseguição”, acrescentou.

Roberto Cláudio e Evandro também possuíam divergências quanto ao posicionamento frente ao governo Elmano de Freitas. Enquanto o ex-prefeito tem feito, junto a aliados, oposição ao atual governador, Evandro defendia a ida para a base aliada da gestão estadual — posição compartilhada pela maioria da bancada estadual do PDT na Assembleia Legislativa.