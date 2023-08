Justiça nega pedido do PDT nacional para anular carta de anuência a Evandro Leitão

Começou a corrida ao Judiciário no caso da desfiliação do deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, ao PDT. O diretório nacional da Legenda entrou com um pedido de liminar na Justiça Estadual, mas ele foi negado pela 3ª Vara Cível de Fortaleza.

Na ação, o presidente nacional em exercício, André Figueiredo, solicitou a anulação do ato praticado pelo diretório estadual do partido, comandado pelo senador Cid Gomes, que concedeu carta de anuência para que Leitão possa mudar de partido sem risco de perder o mandato.

O procedimento, argumenta o dirigente, não passou pelo crivo do diretório nacional que possui regramento próprio sobre esse tipo de decisão interna.

O juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, da 3ª Vara Cível, negou a concessão de liminar por considerar que não havia urgência na demanda e nem risco de demora na concessão da medida.

Além disso, argumenta o magistrado que, conforme informação do próprio diretório nacional, a instância estadual partidária concordou com a concessão da carta a Evandro Leitão.

Esta, certamente, é a primeira de uma sequência de ações judiciais que estão por vir neste caso.