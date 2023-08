'Não é razoável querer amarrar um parlamentar', diz Elmano sobre disputa por mandato de Evandro

Principal assunto dentro do PDT desde a semana passada, a liberação da desfiliação de Evandro Leitão, presidente do Parlamento Estadual, foi "uma decisão importante" na avaliação do governador Elmano de Freitas (PT). Contudo, a reação da direção nacional pedetista, que vai judicializar a questão para ficar com o mandato do deputado, "não é razoável", diz o petista.

"Não é razoável querer amarrar um parlamentar com ameaças de tomada de mandato porque efetivamente um processo politico aconteceu no estado do Ceará, mas eu imagino que isso vai ser decidido na Justiça Eleitoral. Pelo que eu sei, o deputado Evandro Leitão não se desfiliou do PDT, ele pediu uma anuência para se desfiliar para não ter o risco de perda de mandato, e eu acredito que vai ter ação na Justiça Eleitoral, seja do próprio Evandro, seja do PDT", diz Elmano.

"A Justiça Eleitoral vai analisar se é ou não caso de justo motivo para sair sem risco de perda de mandato", completou o governador nesta terça-feira (29), durante agenda em Brasília.

Nesta mesma data, o presidente nacional do PDT licenciado e atual ministro da Previdência, Carlos Lupi, informou ao Diário do Nordeste que o partido vai disputar judicialmente o mandato de Evandro.

"Já estamos entrando com uma ação para coibir isso, porque fere o estatuto do partido", alegou Lupi. É o que defende também o presidente nacional interino da sigla, André Figueiredo.

Para ele, que está licenciado do comando estadual do PDT para dar lugar ao senador Cid Gomes, a carta de anuência concedida pelo diretório estadual é nula. “Não existe a possibilidade de haver uma carta de anuência sem a aquiescência da direção nacional”, ressaltou.

Novo partido

Decidido na sexta-feira (25) e oficializado por Evandro nesta terça, a liberação do deputado do partido pode mexer com o tabuleiro eleitoral de Fortaleza em 2024. O destino do ex-pedetista está entre PT e PSB, com os líderes dos dois partidos afirmando publicamente o interesse na sua filiação.

Livre para compor de forma oficial o bloco governista, Evandro pode ser pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, possivelmente disputando o posto com nomes como Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e até mesmo o atual prefeito José Sarto – seu antigo correligionário.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) também confirmou a sua pré-candidatura com exclusividade ao Diário do Nordeste na última sexta-feira.