'Ele comete um erro ao sair do partido', diz presidente da Câmara sobre saída de Evandro do PDT

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), disse considerar um equívoco a decisão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), de sair da sigla que os abriga. O chefe da Casa Legislativa municipal, afirmou, durante entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (29), que o correligionário foi "influenciado" a fazer tal movimento.

"O PDT é o partido da vida do Evandro. Ele é um grande quadro e está no partido há mais tempo que muitos de nós. Acho que ele comete um erro ao sair do partido. Aliás, acho que ele foi induzido a cometer esse erro. Lamento, é uma perda importante", apontou Rolim ao ser provocado pela imprensa.

Anunciado na última sexta-feira (25), após a concessão de uma carta de anuência pelo Diretório Estadual do partido trabalhista, o desembarque de Leitão foi comunicado de maneira oficial por ele na sessão da Alece desta terça.

A manutenção do mandato de Leitão, no entanto, não é aceita pelo Diretório Nacional. O presidente nacional licenciado e ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), declarou que irá partir para a disputa judicial.

Rolim pontuou ainda que os novos desdobramentos da legenda não irão acirrar os ânimos na Câmara Municipal. "Aqui na Câmara não deve mudar, porque temos um diálogo permanente com todos os colegas. Não creio que essa mudança partidária do deputado Evandro influencie aqui no parlamento municipal", disse.

O presidente da CMFor evitou comentar sua opinião sobre a judicialização em torno do mandato do deputado estadual. "Vamos acompanhar. Não sei exatamente o que o PDT nacional vai fazer ou como vai fazer. Eu sou um expectador nesse tema", finalizou.