Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Onde estão presos os condenados por tramar golpe de Estado no Brasil?

O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por ao menos cinco crimes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:23)
PontoPoder
Da esquerda para a direita: Bolsonaro, Ramagem, Paulo Sérgio e Heleno.
Legenda: Os condenados faziam parte do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado orquestrada na gestão do ex-presidente Bolsonaro.
Foto: Ton Molina/STF, Lula Marques/Agência Brasil, Lula Marques/Agência Brasil e Valter Campanato/Agência Brasil.

Cinco dos oito condenados pela recente tentativa de golpe de Estado no Brasil estão encarcerados nesta terça-feira (25) — as exceções são o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que fugiu para os Estados Unidos; o tenente-coronel Mauro Cid, que cumpre pena em regime aberto, e o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que não foi encontrado em casa pelos agentes da Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tido como líder da organização criminosa que tramou contra o País, deve começar a cumprir a pena de 27 anos e três meses na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está detido preventivamente desde sábado (22).

Também nesta terça, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, o general Augusto Heleno, e o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, foram levados para o Comando Militar do Planalto, onde começam a cumprir as penas de 21 anos e de 19 anos, respectivamente.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro usou 'fonte de calor' para abrir tornozeleira, conclui perícia da PF

teaser image
PontoPoder

Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'

Saiba onde estão presos cada um dos condenados pela trama golpista

  • Jair Bolsonaro: Superintendência da Polícia Federal
  • Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto
  • Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto
  • Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, no Distrito Federal
  • Anderson Torres: será levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar, na Papudinha
  • Walter Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro
  • Alexandre Ramagem: foragido, foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP)
  • Mauro Cid: cumpre regime aberto

Veja também

teaser image
PontoPoder

Viagens, silêncios e pedidos de orações: como a oposição no Ceará reagiu à prisão de Bolsonaro

Anderson Torres não foi encontrado em casa

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, havia pedido ao STF nessa segunda-feira (24) para ficar preso na superintendência da PF, em Brasília, onde também está Jair Bolsonaro. O argumento da defesa é que ele sofria ameaças de morte quando exercia o cargo de secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e que toma remédios contra depressão.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes determinou que ele deve cumprir sua pena de 24 anos em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido popularmente como "Papudinha".

Apesar da determinação, o condenado não foi encontrado em sua casa na tarde desta terça (25). No imóvel, os agentes da PF só encontraram a esposa dele.

Assuntos Relacionados
Da esquerda para a direita: Bolsonaro, Ramagem, Paulo Sérgio e Heleno.
PontoPoder

Onde estão presos os condenados por tramar golpe de Estado no Brasil?

O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por ao menos cinco crimes.

Redação
Há 6 minutos
Bolsonaro na sede da PF, em Brasília.
PontoPoder

Bolsonaro passa a cumprir pena na sede da PF, determina Alexandre de Moraes

Decisão foi oficializada na tarde desta terça-feira (25).

Redação
Há 49 minutos
Montagem de fotos mostra Augusto Heleno à esquerda e Paulo Sérgio à direita. Augusto é um homem idoso e de cabelo branco. Paulo é um homem de meia idade e de cabelo bem penteado para o lado.
PontoPoder

Ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier são presos

Os militares foram condenados por participação na trama golpista de 2022.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra um caminhão-pipa vermelho estacionado em uma rua de calçamento, abastecendo uma grande cisterna de concreto por meio de uma mangueira azul conectada à abertura superior do reservatório. Casas simples aparecem ao fundo, junto a postes e fiação elétrica, em um cenário de céu parcialmente nublado. A cena retrata o abastecimento de água em uma comunidade.
PontoPoder

44 cidades cearenses sofrem com seca em 2025 e pedem auxílio federal; prejuízos passam de R$ 600 mi

Ajuda emergencial vem em forma de caminhões-pipas, cestas básicas e outros meios.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre STF encerra recursos e Bolsonaro pode começar a cumprir pena de 27 anos de prisão.
PontoPoder

STF encerra recursos e Bolsonaro pode começar a cumprir pena de 27 anos de prisão

Moraes ainda irá decretar oficialmente a pena, assim como o local de cumprimento dos anos de reclusão.

Redação
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Elmano e Evandro vão anunciar pacote de R$ 4 bilhões de investimentos em Fortaleza

Programa, batizado de "Fortalece", vai atuar em eixos como educação, segurança, infraestrutura e habitação

Inácio Aguiar
25 de Novembro de 2025
Homem de meia-idade, de barba grisalha curta e óculos, veste terno azul com camisa branca e gravata rosa clara. Trata-se de Elmano de Freitas. Ele aparece em um púlpito, segurando folhas de papel enquanto fala ao microfone. Ao fundo, há barras verticais escuras e parte de uma bandeira do Brasil visível à direita da imagem.
PontoPoder

Elmano cita pontos positivos do PL Antifacção aprovado na Câmara que pode ajudar o Ceará

O governador está no centro do debate sobre segurança pública e deve ser ouvido pela CPI do Crime Organizado no Senado.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo
25 de Novembro de 2025
Senador Flávio Bolsonaro (PR), filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, deixa a sede da Polícia Federal onde Bolsonaro está detido, em Brasília, em 25 de novembro de 2025.
PontoPoder

Preso, Bolsonaro recebe visita de filhos nesta terça-feira (25)

Na próxima quinta, Jair Renan deve visitar o pai.

Redação
25 de Novembro de 2025
O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, em saída de hospital sob forte esquema de segurança
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro não entra com novo recurso no STF

Ex-presidente segue preso na sede da PF em Brasília, mas prisão não se refere a processo de tentativa de golpe.

Redação
25 de Novembro de 2025
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de terno azul e barba grisalha, em momento de comunicação ativa.
PontoPoder

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda nesta quarta-feira (26)

Veja o que mudará com a nova lei e quando ela começará a vigorar.

Carol Melo
25 de Novembro de 2025
Elmano de Freitas está dando coletiva de imprensa no plenário da Câmara dos Deputados ao lado de parlamentares e aliados políticos.
Wagner Mendes

Quais demandas o governador Elmano levará a Padilha em reunião nesta terça (25) em Brasília

Petista pedirá auxílio federal para investimentos na saúde do Estado.

Wagner Mendes, Flávia Rabelo
25 de Novembro de 2025
Homem de meia-idade, com barba grisalha e cabelos curtos, aparece falando ao microfone. Ele veste um terno azul-claro com camisa branca e gravata clara, além de usar dois broches na lapela. O fundo é composto por blocos de cores sólidas em tons de vermelho, verde, amarelo e azul.
PontoPoder

Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'

O governador está em Brasília para reunião com o Ministério da Saúde.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo
24 de Novembro de 2025
Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa
PontoPoder

Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa

Reclamações dos usuários vão de veículos no “prego” à venda duplicada de assentos.

Marcos Moreira
24 de Novembro de 2025
Colagem mostra uma sequência de fotos, mostrando Bolsonaro e a cela onde se encontra na PF. Imagem usada em matéria sobre pedido de conselheiro de direitos humanos para vistoriar instalação.
PontoPoder

Conselheiro de direitos humanos pede autorização para vistoriar cela de Bolsonaro

Adolfo Rocha solicitou visita à sede da PF em Brasília, onde o ex-presidente se encontra em prisão preventiva.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro usou 'fonte de calor' para abrir tornozeleira, conclui perícia da PF

A prisão preventiva de Bolsonaro foi decretada no último sábado (22).

Redação
24 de Novembro de 2025
Solenidade de homenagem à Alece na tarde desta segunda-feira (24) reuniu autoridades estaduais e federais no Congresso Nacional
Inácio Aguiar

Homenagem aos 190 anos da Alece reúne deputados, governador e ministro na Câmara dos Deputados

Evento destacou trajetória institucional da Assembleia e projetou o papel do Legislativo cearense em debates estratégicos para os próximos anos

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Fotos mostram ações da oposição do Ceará em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, preso no último sábado (22).
PontoPoder

Viagens, silêncios e pedidos de orações: como a oposição no Ceará reagiu à prisão de Bolsonaro

Ex-presidente está preso preventivamente desde o último sábado (22).

Marcos Moreira
24 de Novembro de 2025
Montagem com duas fotos. À esquerda, há um homem jovem visto de costas, parado diante de uma parede branca; ele usa uma camiseta branca e jeans, com os braços relaxados ao lado do corpo. À direita, há um senhor idoso sentado em um restaurante, sorrindo, usando uma camisa azul escura, chapéu preto e relógio no pulso; ele está com os braços cruzados e mesas e cadeiras aparecem ao fundo.
PontoPoder

Filho do prefeito de Aurora (CE) vai a júri por morte de idoso em acidente na CE-153

Juiz ainda redimensionou as medidas cautelares aplicadas ao réu.

Ingrid Campos
24 de Novembro de 2025
Lula e Elmano
Inácio Aguiar

Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark

Visita foi articulada pelo governador Elmano e pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro visto através da porta da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, no final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (fora do quadro) em Brasília, Brasil, no dia 23 de novembro de 2025.
PontoPoder

Em decisão unânime, Primeira Turma do STF decide manter Bolsonaro preso

Ministros referendaram decisão de Alexandre de Moraes.

Carol Melo e João Lima Neto
24 de Novembro de 2025