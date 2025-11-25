Onde estão presos os condenados por tramar golpe de Estado no Brasil?

Cinco dos oito condenados pela recente tentativa de golpe de Estado no Brasil estão encarcerados nesta terça-feira (25) — as exceções são o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que fugiu para os Estados Unidos; o tenente-coronel Mauro Cid, que cumpre pena em regime aberto, e o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que não foi encontrado em casa pelos agentes da Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tido como líder da organização criminosa que tramou contra o País, deve começar a cumprir a pena de 27 anos e três meses na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está detido preventivamente desde sábado (22).

Também nesta terça, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, o general Augusto Heleno, e o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, foram levados para o Comando Militar do Planalto, onde começam a cumprir as penas de 21 anos e de 19 anos, respectivamente.

Saiba onde estão presos cada um dos condenados pela trama golpista

Jair Bolsonaro : Superintendência da Polícia Federal

: Superintendência da Polícia Federal Augusto Heleno : Comando Militar do Planalto

: Comando Militar do Planalto Paulo Sérgio Nogueira : Comando Militar do Planalto

: Comando Militar do Planalto Almir Garnier : Estação Rádio da Marinha, no Distrito Federal

: Estação Rádio da Marinha, no Distrito Federal Anderson Torres : será levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar, na Papudinha

: será levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar, na Papudinha Walter Braga Netto : 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro

: 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro Alexandre Ramagem : foragido, foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP)

: foragido, foi inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) Mauro Cid: cumpre regime aberto

Anderson Torres não foi encontrado em casa

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, havia pedido ao STF nessa segunda-feira (24) para ficar preso na superintendência da PF, em Brasília, onde também está Jair Bolsonaro. O argumento da defesa é que ele sofria ameaças de morte quando exercia o cargo de secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e que toma remédios contra depressão.

Torres foi condenado a 24 anos de prisão e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes determinou que ele deve cumprir sua pena de 24 anos em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido popularmente como "Papudinha".

Apesar da determinação, o condenado não foi encontrado em sua casa na tarde desta terça (25). No imóvel, os agentes da PF só encontraram a esposa dele.