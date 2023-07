'Não haverá um espaço que não tenha imagem', diz Elmano sobre instalação de câmeras em presídios

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta terça-feira (25), que instalará câmeras de monitoramento em todos os ambientes internos do sistema prisional cearense, inclusive nas celas. A exceção ocorrerá apenas nos espaços de visita íntima, onde é resguardada a privacidade do detento.

A entrevista foi concedida ao jornal Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, nesta terça-feira.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Para não ter nenhuma dúvida de como nós devemos ter o controle do sistema prisional e garantir a dignidade das pessoas que estão presas, nós vamos instalar câmeras em todo o sistema prisional. Não haverá um ambiente, salvo o espaço íntimo do preso... Todos os demais espaços terão câmera. E o policial penal também utilizará câmera. Na verdade, eles já estão utilizando em testes"

Ainda conforme o mandatário, a instalação das câmeras nas unidades penitenciárias do Estado deve começar quando o procedimento administrativo for concluído. Segundo ele, falta apenas assinar um termo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Para o petista, a gravação em tempo real deve inibir ações indevidas dos presos e por parte dos agentes.

"Não haverá um espaço no presídio que não tenha imagem, que não tenha câmera, inclusive na cela. Na cela terá imagens para evitar qualquer acusação indevida e também para inibir. É fato que houve desvio de agentes, e todos os casos que teve denúncia de tortura foi feito investigação, foram afastados, respondem processos administrativos", destacou.

Órgãos de disciplina, Ministério Público e representantes da sociedade civil ligados aos Direitos Humanos terão acesso às imagens, ainda conforme Elmano.

