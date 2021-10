Em conversa com presidente da Turquia, Bolsonaro diz que Petrobras ‘é um problema’; confira diálogo

Numa conversa rápida com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, no encontro de líderes do G20 em Roma, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), comentou que a economia do País está “voltando forte”, mas que a Petrobras “é um problema”. O diálogo foi registrado neste sábado (30) com exclusividade pelo colunista Jamil Chade, do Uol.

Segundo Chade, que teve acesso à antessala onde o G20 está reunido, Bolsonaro aparentava estar deslocado e tinha conversado apenas com alguns garçons do evento antes de seus assessores o levarem para falar com Erdogan, que é acusado de promover desmonte na democracia turca.

Além de mentir sobre a situação atual da economia, uma vez que a inflação está em alta e que a fome e o desemprego também seguem crescentes, o presidente disse que é atacado pela imprensa mas que tem “apoio popular muito grande” para as eleições de 2022.

O diálogo

Chade transcreveu o diálogo e publicou no Uol. Veja na íntegra:

Erdogan - Como está a situação atual hoje no Brasil, senhor presidente?

Bolsonaro - Tudo bem. A economia voltando bem forte. A mídia como sempre atacando, estamos resistindo bem. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo.

Erdogan - O Brasil tem grandes recursos petrolíferos.

Bolsonaro - Tem, tem.

Erdogan - Petrobras.

Bolsonaro - Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo era uma empresa de partido político. Mudamos isso.

Erdogan - E quando é a eleição?

Bolsonaro - Daqui a 11 meses.

Erdogan - Significa que o senhor tem bastante coisa ainda para fazer.

Bolsonaro - Eu estou bem. Também tenho um apoio popular muito grande. Temos uma boa equipe de ministros. Não aceitei indicação de ninguém. Foi eu que botei todo mundo. Prestigiei as Forças Armadas. Um terço dos ministros [é de] militares profissionais. Não é fácil. Fazer as coisas certas é mais difícil.

“Sem ser perguntado, [Bolsonaro] critica a imprensa local e ataca a Petrobras, alvo de constantes reclamações por causa dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis”, opinou o jornalista.

Sem estreitar laços

Na oportunidade, também de acordo com Chade, o presidente brasileiro ignorou a presença de parceiros comerciais importantes, não falou sobre a situação da pandemia de Covid-19 no País nem fez qualquer outro comentário sobre as decisões do G20.

O que é o G20?

O G20 é um grupo que, anualmente, reúne as maiores economias do mundo (19 países, além da União Europeia) para discutir preocupações relativas a temas como economia, saúde global, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.