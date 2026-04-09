Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Os deputados estaduais Osmar Baquit (PSB) e Sérgio Aguiar (PSB) saíram de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar assuntos particulares, por 120 dias. A medida faz parte do “rodízio” do partido para manter os suplentes em exercício na Casa.

Na semana passada, o PSB registrou o retorno da deputada Lia Gomes e do próprio Osmar aos mandatos, após deixarem os cargos de titulares da Secretaria das Mulheres e da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (CEGOR), respectivamente.

A saída dos cargos no Executivo atende à regra da desincompatibilização eleitoral. Até 4 de abril, os candidatos precisavam se afastar de cargos na administração pública para estarem aptos a disputar as eleições, como é o caso dos parlamentares licenciados.

O retorno dos ex-secretários ocasiona a saída dos seus respectivos suplentes: Guilherme Bismarck (PSB) e Tin Gomes (PSB). No entanto, o PSB articulou um novo “rodízio partidário” para mantê-los por mais 120 dias, pelo menos.

A licença de Osmar Baquit foi oficializada no expediente da sessão de 1º de abril, no mesmo dia em que o parlamentar retomou o mandato. Já a saída temporária de Sérgio Aguiar foi confirmada nesta quinta-feira (9).

Legenda: Deputados suplentes Guilherme Bismarck e Tin Gomes permanecem na Alece após licença de titulares. Foto: Júnior Pio/Alece | Maximo Moura/Alece.

NOVO RODÍZIO

O “rodízio” do PSB foi viabilizado via licença de interesse particular, modalidade na qual os titulares saem por até 120 dias e os parlamentares da suplência são convocados, ficando o salário e outros benefícios do cargo apenas para quem estiver em exercício.

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A estratégia tem sido usada pelo partido desde o início da atual legislatura, seja por meio das licenças de interesse particular ou da ida de titulares para cargos no Executivo. O intuito é deixar suplentes em evidência e reforçar a bancada do PSB.

O outro suplente do partido em exercício é Antônio Granja (PSB), que conseguiu permanecer em exercício diante do não retorno de Oriel Filho (PT), atual secretário da Pesca e Aquicultura. O parlamentar licenciado decidiu não concorrer à reeleição, podendo permanecer no Executivo estadual.

“Passa quatro meses, vai ver outro (rodízio), vai ter outra composição de renovações para que a bancada permaneça integral”, afirmou o deputado Marcos Sobreira, líder do PSB na Alece, ao PontoPoder. “A nossa bancada hoje, os três suplentes, a meta é que eles fiquem até o final do mandato”, acrescentou.