Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes
Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.
Os deputados estaduais Osmar Baquit (PSB) e Sérgio Aguiar (PSB) saíram de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar assuntos particulares, por 120 dias. A medida faz parte do “rodízio” do partido para manter os suplentes em exercício na Casa.
Na semana passada, o PSB registrou o retorno da deputada Lia Gomes e do próprio Osmar aos mandatos, após deixarem os cargos de titulares da Secretaria das Mulheres e da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (CEGOR), respectivamente.
A saída dos cargos no Executivo atende à regra da desincompatibilização eleitoral. Até 4 de abril, os candidatos precisavam se afastar de cargos na administração pública para estarem aptos a disputar as eleições, como é o caso dos parlamentares licenciados.
O retorno dos ex-secretários ocasiona a saída dos seus respectivos suplentes: Guilherme Bismarck (PSB) e Tin Gomes (PSB). No entanto, o PSB articulou um novo “rodízio partidário” para mantê-los por mais 120 dias, pelo menos.
A licença de Osmar Baquit foi oficializada no expediente da sessão de 1º de abril, no mesmo dia em que o parlamentar retomou o mandato. Já a saída temporária de Sérgio Aguiar foi confirmada nesta quinta-feira (9).
NOVO RODÍZIO
O “rodízio” do PSB foi viabilizado via licença de interesse particular, modalidade na qual os titulares saem por até 120 dias e os parlamentares da suplência são convocados, ficando o salário e outros benefícios do cargo apenas para quem estiver em exercício.
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A estratégia tem sido usada pelo partido desde o início da atual legislatura, seja por meio das licenças de interesse particular ou da ida de titulares para cargos no Executivo. O intuito é deixar suplentes em evidência e reforçar a bancada do PSB.
O outro suplente do partido em exercício é Antônio Granja (PSB), que conseguiu permanecer em exercício diante do não retorno de Oriel Filho (PT), atual secretário da Pesca e Aquicultura. O parlamentar licenciado decidiu não concorrer à reeleição, podendo permanecer no Executivo estadual.
“Passa quatro meses, vai ver outro (rodízio), vai ter outra composição de renovações para que a bancada permaneça integral”, afirmou o deputado Marcos Sobreira, líder do PSB na Alece, ao PontoPoder. “A nossa bancada hoje, os três suplentes, a meta é que eles fiquem até o final do mandato”, acrescentou.