Deputado Fernando Santana sai de licença para manter líder do Governo Elmano na Alece

O deputado estadual Fernando Santana (PT) saiu de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar assuntos particulares, por 120 dias. A medida faz parte do “rodízio” do partido para manter o líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Casa, o suplente Guilherme Sampaio (PT), em exercício.

Na semana passada, o PT registrou o retorno dos deputados Fernando Santana e Moisés Braz aos mandatos, após deixarem os cargos de titulares das secretarias de Recursos Hídricos (SRH) e Desenvolvimento Agrário (SDA), respectivamente.

A saída dos cargos no Executivo atende à regra da desincompatibilização eleitoral. Até 4 de abril, os candidatos precisavam se afastar de cargos na administração pública para estarem aptos a disputar as eleições, como é o caso dos parlamentares licenciados.

O retorno dos ex-secretários ocasiona a saída dos seus respectivos suplentes: Nizo Costa (PT) e Guilherme Sampaio (PT). No entanto, o PT articulou um novo “rodízio partidário” para manter o líder do Governo na Assembleia, que é o segundo suplente da Federação entre PT, PCdoB e PV.

Ao PontoPoder, Guilherme Sampaio ressaltou que Fernando Santana cumpre uma função estratégica no partido, com abrangência estadual, e ajudará na organização da chapa de deputados estadual e federal do PT, além de contribuir com a campanha do governador Elmano e do presidente Lula (PT).

“De um lado ele terá a oportunidade de se dedicar mais fortemente a essa tarefa, de outro atende a um consenso da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, com a opinião do governador Elmano, de que o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na liderança do governo na legislativa, deve continuar. Então, por essa razão, ele tirou licença e eu sigo aqui na liderança” Guilherme Sampaio Líder do Governo Elmano na Alece

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RODÍZIO DE LICENÇAS

O “rodízio” do PT foi viabilizado via licença de interesse particular, modalidade na qual os titulares saem por até 120 dias e os parlamentares da suplência são convocados, ficando o salário e outros benefícios do cargo apenas para quem estiver em exercício.

Para manter Guilherme na Casa, Fernando Santana precisou tirar licença e Nizo Costa — 1º suplente da Federação — anunciar indisponibilidade para assumir a vaga no momento. Após o prazo de 120 dias, outro nome deve se afastar, mantendo o “rodízio” petista.