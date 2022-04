Conselho de Ética da Câmara de Fortaleza arquiva pedido de cassação de Ronivaldo Maia

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza decidiu nesta terça-feira (12) arquivar o pedido de cassação do vereador Ronivaldo Maia (PT), acusado de tentativa de feminicídio no ano passado.

O parecer foi apresentado pelo vereador Luciano Girão (PP), relator do processo, que acredita ser "aconselhável aguardar o foro competente apurar a conduta (do parlamentar)", uma vez que ainda não foi dada sentença penal sobre o caso.

O presidente do Conselho, o vereador Danilo Lopes (Avante), ressaltou que a prudência se faz necessária para que a Câmara não cometa "nenhum tipo de injustiça, entendendo a gravidade do caso".

Concordaram com o parecer do relator todos os integrantes homens do Conselho. O único voto contrário foi dado pela vereadora Cláudia Gomes (PSDB), a única mulher que compõe o colegiado. Veja como foi a votação:

Danilo Lopes (Avante), presidente - Sim

Júlio Brizzi (PDT) - Faltou

Prof. Enilson (PDT) - Sim

Claudia Gomes (PSDB) - Não

Didi Mangueira (PDT) - Sim

Luciano Girão (PP), relator - Sim



Entenda os trâmites



A bancada do Psol na Câmara protocolou em fevereiro pedido de cassação do vereador Ronivaldo Maia, que está sendo acusado criminalmente de tentativa de feminicídio. Pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, é passível de punição, com perda de mandato, "praticar irregularidades tipificadas como crimes no desempenho do mandato".

Em março, o Conselho de Ética e Decoro indicou o vereador Luciano Girão para ser relator do processo e entregar um parecer ao colegiado no prazo de dez dias. O documento foi lido nesta terça-feira (12), quando os parlamentares decidiram arquivar o processo.

Entenda o caso



Ronivaldo foi autuado em flagrante em setembro do ano passado por tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos com quem mantinha um relacionamento extraconjulgal. O vereador e a mulher teriam discutido em um carro e, depois disso, ele teria avançado o veículo contra ela e a arrastado alguns metros na rua.

O parlamentar, que estava licenciado da Câmara Municipal desde dezembro, chegou a ficar preso por dois meses. Ele foi solto em fevereiro deste ano.

