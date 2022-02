Psol pede cassação do vereador Ronivaldo Maia, réu por tentativa de feminicídio

Mais de dois meses após o vereador Ronivaldo Maia (PT) ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, a Câmara Municipal de Fortaleza recebeu a primeira denúncia formal sobre o caso. O Psol apresentou, nesta sexta-feira (11), um pedido de apuração de infração ético-disciplinar contra o petista.

Ele é acusado pela sigla de infringir o código de ética e decoro parlamentar. O pedido foi protocolado pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol) e pelas covereadoras do Nossa Cara, Adriana Gerônimo, Lila Salu e Louise Santana. Ronivaldo ficou preso até o último dia 1º de fevereiro.

"O Psol entende que qualquer pessoa tem direito à defesa e, ao mesmo tempo, compreende a necessidade de modificar a cultura política, que é passiva e omissa nos casos de violência contra as mulheres", afirma a legenda em nota.

"Entende também que a prática de qualquer tipo de violência contra as mulheres é incompatível com o exercício de funções públicas como a de vereador, que atua como representante do povo e deve ter conduta que sirva de exemplo para a população fortalezense", acrescenta.

A bancada da sigla defende ainda que, "por tratar-se de atentado de enorme gravidade, praticado inegavelmente pelo vereador,a cassação de seu mandato deve ser ato independente à conclusão do devido processo criminal".

"A ética na política não pode ser reduzida à falas rituais de condenação formal da corrupção em geral, mas deve acima de tudo materializar-se como uma prática comprometida com a defesa da vida, vivida livre de toda forma de opressão e exploração contra pessoas e a natureza", concluem os vereadores.

Procurado, o advogado Hélio Leitão, que representa o vereador, disse que não conhece o pedido. A presidência da Câmara Municipal, via assessoria, também informou que desconhece a ação do Psol. O PT de Fortaleza não se pronunciou sobre o caso.

