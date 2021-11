Vereador Ronivaldo Maia passa carro por cima de mulher e é autuado por tentativa de feminicídio

O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) foi autuado em flagrante nesta segunda-feira (29) por o tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos. Informações de testemunhas dão conta de que o casal discutia em um carro, quando a vítima saiu e ele passou o veículo por cima dela.

A mulher foi socorrida por familiares para um hospital. Ronivaldo foi autuado em um posto de combustíveis no bairro Conjunto Ceará..

As informações foram repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No entanto, a Polícia Civil pontuou que não divulgará o nome do suspeito "para preservar a identidade da vítima".

A confirmação de que o homem preso é o vereador Ronivaldo Maia foi feita pela própria assessoria do político, que emitiu posicionamento informando que apura o caso para prestar mais detalhes (*Veja a nota na íntegra no fim da matéria).

"Neste momento, ainda apuramos as circunstâncias da detenção e aguardamos informações concretas sobre a situação, que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso", diz o texto.

Autuação

O vereador, que tem 51 anos, foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Policiais foram até o hospital para onde a vítima foi encaminhada e colheram informações da agressão que substanciaram a autuação em flagrante.

A ocorrência se deu na tarde desta segunda, após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

VEJA A NOTA DA ASSESSORIA DE RONIVALDO MAIA:

A assessoria do vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT-CE) tomou conhecimento, na noite desta segunda-feira (29/11), da detenção do parlamentar.

Neste momento, ainda apuramos as circunstâncias da detenção e aguardamos informações concretas sobre a situação, que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso.

Tão logo tenhamos novas atualizações, informaremos aos colegas jornalistas.

Ao longo de sua trajetória, o vereador carrega em uma de suas principais bandeiras a defesa da mulher.

Lembramos que o parlamentar luta pelos direitos das mulheres, em especial nas que sofrem violência doméstica. Tendo inclusive diversos projetos de lei nesse sentido.