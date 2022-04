Psol tentará reunir assinaturas para reverter arquivamento do pedido de cassação de Ronivaldo Maia

A bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza deverá insistir no pedido de cassação do mandato do vereador Ronivaldo Maia (PT), arquivado no Conselho de Ética na manhã desta terça-feira (12). Um recurso está sendo preparado para tentar, conforme o Regimento, reverter a decisão. São necessárias pelo menos nove assinaturas para que seja retomada a discussão no Conselho.

Além disso, os parlamentares do partido preparam uma série de pronunciamentos a serem feitos a partir da próxima semana no plenário da Casa para pressionar por apoio dos demais vereadores.

Reunido pela primeira vez na atual legislatura, o Conselho de Ética votou, por 4 votos 1, pelo arquivamento do pedido. Autoras desse requerimento, as parlamentares da mandata Nossa Cara e o o vereador Gabriel Aguiar, do Psol, tentarão reunir ao menos nove assinaturas para apresentar o recurso.

Ronivaldo absolvido

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidiu arquivar o pedido de cassação de Ronivaldo Maia, acusado de tentativa de feminicídio no ano passado.

O parecer foi apresentado pelo vereador Luciano Girão (PP), relator do processo, que acredita ser "aconselhável aguardar o foro competente apurar a conduta (do parlamentar)", uma vez que ainda não foi dada sentença penal sobre o caso.

O presidente do Conselho, o vereador Danilo Lopes (Avante), ressaltou que a prudência se faz necessária para que a Câmara não cometa "nenhum tipo de injustiça, entendendo a gravidade do caso".

Concordaram com o parecer do relator todos os integrantes homens do Conselho. O único voto contrário foi dado pela vereadora Cláudia Gomes (PSDB), a única mulher que compõe o colegiado. Veja como foi a votação:

Danilo Lopes (Avante), presidente - Sim

Júlio Brizzi (PDT) - Faltou

Prof. Enilson (PDT) - Sim

Claudia Gomes (PSDB) - Não

Didi Mangueira (PDT) - Sim

Luciano Girão (PP), relator - Sim



Entenda os trâmites



A bancada do Psol na Câmara protocolou em fevereiro pedido de cassação do vereador Ronivaldo Maia, que está sendo acusado criminalmente de tentativa de feminicídio. Pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, é passível de punição, com perda de mandato, "praticar irregularidades tipificadas como crimes no desempenho do mandato".

Em março, o Conselho de Ética e Decoro indicou o vereador Luciano Girão para ser relator do processo e entregar um parecer ao colegiado no prazo de dez dias. O documento foi lido nesta terça-feira (12), quando os parlamentares decidiram arquivar o processo.