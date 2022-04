"Confio no trabalho do Conselho de Ética", diz presidente da Câmara após absolvição de Ronivaldo

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), disse que "confia no trabalho que o Conselho de Ética está fazendo" em relação ao pedido de cassação do mandato do vereador Ronivaldo Maia (PT), investigado por tentativa de feminicídio. Nesta terça-feira (12), o Conselho decidiu pelo arquivamento do pedido, absolvendo o petista da possibilidade de perder a vaga no Legislativo.

"Eu confio no trabalho que o Conselho de Ética está fazendo porque, de fato, a gente, quando constitui esse Conselho, temos que ter essa preocupação de que eles irão fazer as coisas de maneira correta e clara", disse o presidente.

Pela regras da Câmara, é Antônio Henrique o responsável por encaminhar um pedido de cassação contra parlamentar à Coordenadoria Jurídica da Casa e acionar o Conselho de Ética para avaliar a demanda.

"É um caso que a gente precisa ter cuidado para não se posicionar de forma errada, mas, enfim, também não podemos ficar de braços cruzados. Estarei sempre do lado das causas que a gente defende, principalmente no caso das mulheres", ressaltou Antônio Henrique, durante visita institucional ao Sistema Verdes Mares na manhã desta terça.