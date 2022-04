"Continuarei com minha militância", diz Ronivaldo Maia após Câmara arquivar pedido de cassação

O vereador Ronivaldo Maia (PT) disse "reconhecer e aceitar" a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza que arquivou, na manhã desta terça-feira (12), o pedido de cassação de seu mandato. O vereador é réu desde o ano passado por tentativa de feminicídio.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o político reafirmou que não tentou matar a mulher de 36 anos sobre a qual avançou um carro e foi autuado em flagrante pela Polícia em setembro do ano passado.

"Ronivaldo não abusou de prerrogativas asseguradas como vereador nem se valeu do mandato para praticar qualquer conduta em nome do poder legislativo municipal para buscar vantagens ilícitas ou imorais", continuou a nota.

Por fim, em primeira pessoa, o parlamentar escreveu: "Continuarei com minha militância na vida pública, sempre na busca de uma sociedade melhor para todos e todas".

Licença médica



O parlamentar se licenciou da Câmara Municipal em dezembro do ano passado. Em seu lugar, assumiu o suplente Dr. Vicente (PT), que permaneceu no cargo até o último dia 2 de abril, quando acabou o prazo da dispensa do correligionário.

Ronivaldo já podia, desde então, ter reassumido seu assento na Casa. No entanto, apresentou atestado médico no início desta semana para tratar diabetes. Segundo sua assessoria, o político retorna hoje ao médico para saber se terá alta.