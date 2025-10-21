Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Com voto de Cármen Lúcia, STF tem maioria para condenar núcleo das fake news da trama golpista

O ministro Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver os acusados

Escrito por
e
PontoPoder
Cármen Lúcia.
Legenda: As condenações tiveram como base também o testemunho do tenente-coronel Mauro Cid.
Foto: Antonio Augusto/STF.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (21) pela condenação dos sete réus que compõem o núcleo de desinformação da trama golpista que buscou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após derrota nas eleições de 2022. O placar para condenação é de 3 a 1.

O voto da magistrada foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin e ministro Alexandre de Moraes. O julgamento do Núcleo 4 iniciou na semana passada, quando Moraes leu o relatório detalhando a tramitação do caso e se manifestaram o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além dos advogados dos réus. 

"O núcleo de desinformação promoveu um conjunto de práticas delituosas que levou à intimidação sutil e eficiente, produzida pelas mídias sociais. Com as mensagens falsas, direcionadas, assolou-se a irritabilidade política, como campo minado nas relações sociais", disse a ministra.

Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver os acusados. A sessão continua para a tomada do último voto, do presidente do colegiado, ministro Flávio Dino.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes e Zanin votam por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

teaser image
PontoPoder

Justiça analisa recurso de Ciro Gomes em processo por ofensas a Janaína Farias nesta quarta (22)

teaser image
PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados: 

  1. Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); 
  2. Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército); 
  3. Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); 
  4. Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); 
  5. Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); 
  6. Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);
  7. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Provas apresentadas

Alexandre de Moraes em sessão no STF com demais ministros em voto sobre núcleo da fake news na trama golpista
Legenda: Alexandre de Moraes votou sobre núcleo da fake news na trama golpista
Foto: Rosinei Coutinho/STF

Prints de redes sociais também foram apresentados pelo ministro relator para demonstrar a coordenação de atos praticados pelos réus e a disseminação de ataques contra o processo eleitoral, instituições e autoridades contrárias ao grupo criminoso. 

As condenações tiveram como base também o testemunho do tenente-coronel Mauro Cid, réu colaborador que forneceu à Polícia Federal detalhes sobre a trama golpista e a participação de cada envolvido no complô.

“Não há nenhuma dúvida, as provas são fartas”, afirmou o ministro. Moraes citou ainda provas como uma minuta de decreto golpista, que é mencionada em conversas entre os integrantes desse núcleo de desinformação, além de ações e planejamentos para o golpe, como a operação Copa 2022 e o plano Punhal Verde Amarelo. 

Qual a denúncia contra o grupo?

Conforme a acusação, integrantes do Núcleo 4 montaram uma espécie de "Abin paralela", que utilizava a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar adversários do grupo criminoso e produzir informações falsas que pudessem ser exploradas por outros integrantes da organização criminosa. 

Outro ponto central da denúncia diz respeito a uma campanha de difamação e ataques virtuais contra os comandantes do Exército e da Aeronáutica em 2022, com o objetivo de pressioná-los a aderir aos planos golpistas. 

Integrantes do Núcleo 4 também foram acusados de produzir e divulgar um relatório com informações falsas com supostas falhas em urnas eletrônicas. O documento serviu como base de uma ação eleitoral aberta pelo PL, partido de Bolsonaro, questionando o resultado das eleições de 2022. “Uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral já recebeu”, comentou Moraes. 

Assuntos Relacionados
Cármen Lúcia.
PontoPoder

Com voto de Cármen Lúcia, STF tem maioria para condenar núcleo das fake news da trama golpista

O ministro Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver os acusados

Redação e Agência Brasil
Há 15 minutos
Homem em pé fala ao microfone em um plenário com painel de madeira ao fundo, onde se lê “PLENÁRIO AGOSTINHO AMORIM DE ...”. Ele veste camisa clara e está ao lado de uma mesa com outras quatro pessoas sentadas, que observam ou escrevem. Ao fundo, há um arranjo decorativo com flores brancas e folhas vermelhas, sob iluminação rosada.
PontoPoder

Câmara de Potiretama abre processo de cassação contra o prefeito Luan Dantas, preso há seis meses

Após sucessivos pedidos de licença, o afastamento regimental do político acabou nessa segunda (20), motivando o processo administrativo

Ingrid Campos
Há 40 minutos
Luiz Fux durante sessão na Segunda Turma do STF.
PontoPoder

Luiz Fux pede transferência de Turma no STF, e decisão será de Edson Fachin

Aposentadoria de Barroso abre nova vaga no colegiado

Redação
Há 43 minutos
Para Alexandre de Moraes, provas confirmam que grupo desempenhou ações essenciais para articular tentativa de golpe
PontoPoder

Moraes e Zanin votam por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

Grupo era responsável disseminar ataques ao processo eleitoral

Agência Brasil e Redação
21 de Outubro de 2025
José Sarto durante entrevista ao PontoPoder do Diário do Nordeste
PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)

Marcos Moreira
21 de Outubro de 2025
Ciro Gomes durante evento em Fortaleza. Ele está de paletó azul e gravata vermelha no momento que olha para o lado esquerdo e aplaude
PontoPoder

Justiça analisa recurso de Ciro Gomes em processo por ofensas a Janaína Farias nesta quarta (22)

Julgamento ocorrerá no mesmo dia em que Ciro se filia ao PSDB após quase 30 anos

Igor Cavalcante
21 de Outubro de 2025
Foto do deputado Alcides Fernandes discursando na Alece
PontoPoder

Pré-candidato ao Senado, Alcides diz que vai participar do ato de filiação de Ciro ao PSDB

Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)

Bruno Leite e Marcos Moreira
21 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Plano Diretor tem desafio de equilibrar interesses sem romper com a legalidade

Proposta precisa debater uma cidade mais justa e atacar problemas históricos, mas amparada na Constituição

Inácio Aguiar
21 de Outubro de 2025
Pessoa carregando mala de mão com peso máximo de 10kg em aeroporto
PontoPoder

Câmara deve votar urgência de projeto para gratuidade de bagagem de mão; entenda

Movimentação surge após anúncio de companhia de cobrança por mala de mão em voos internacionais.

Redação
21 de Outubro de 2025
Foto mostra Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Deputados Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa retornam aos mandatos na Alece após licenças

Parlamentares passaram 120 dias afastados da Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
21 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Eleição suplementar em Santa Quitéria projeta disputa ao Senado em 2026

Cid Gomes (PSB) e José Guimarães (PT) lideram apoio a candidatos opostos no pleito

Inácio Aguiar
21 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes, Tasso e outras lideranças do PSDB Ceará
PontoPoder

Qual a força do PSDB, o futuro partido de Ciro Gomes, no Ceará

A partir de um levantamento e o auxílio de especialista, o Diário do Nordeste examina qual o tamanho do tucanato no estado e seus contornos

Bruno Leite
21 de Outubro de 2025
foto de Guilherme Boulos e Lula.
PontoPoder

Guilherme Boulos é o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, anuncia Lula

Deputado assume o lugar de Márcio Macêdo (PT-SE)

Redação
20 de Outubro de 2025
Foto de Sâmia Farias durante sua primeira posse Defensora Pública Geral do Estado.
PontoPoder

Elmano indica Sâmia Farias para seguir como Defensora Pública-Geral do Estado

Cearense, Sâmia Costa Farias Maia é formada em Direito e especialista em Ciências Criminais

Bergson Araujo Costa
20 de Outubro de 2025
Fotos mostram deputados Alcides Fernandes e Pedro Matos durante discurso na Alece
PontoPoder

Em ‘rodízio’ no PL, Alcides Fernandes sairá de licença da Alece e Pedro Matos fica por mais 120 dias

Retorno de Dra. Silvana motivará nova troca de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
20 de Outubro de 2025
Homem de terno azul, camisa branca e gravata azul escura fala ao microfone em um plenário. Ele segura um papel com anotações impressas. Ao fundo, há parte de um brasão nas cores verde, azul e amarelo e letras em relevo na parede de madeira.
PontoPoder

Após fala de André Fernandes, Apóstolo Luiz Henrique rebate: ‘Igreja tem arrancado muitos do crime'

O deputado estadual reforçou o seu posicionamento “em defesa da vida” e da ressocialização

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
20 de Outubro de 2025
Alexandre de Moraes é um homem branco, de meia idade e careca. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha. Seu semblante é sério.
PontoPoder

STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.

Redação
20 de Outubro de 2025
O cantor Xand Avião é uma das atrações confirmadas para o polo de Messejana.
Inácio Aguiar

Réveillon de Fortaleza terá Xand Avião e Seu Desejo em Messejana e Conjunto Ceará; leia mais

Prefeitura aposta em polos descentralizados com grandes atrações para a virada do ano

Inácio Aguiar
20 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido

Inácio Aguiar
20 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares em pé e sentados participando da sessão
PontoPoder

O que o Congresso Nacional tem feito pelos brasileiros com Transtorno do Espectro Autista

Com 278 projetos em tramitação, tema impulsiona criação de comissão especial e reflete avanço de debates sobre saúde mental no País

Beatriz Matos, de Brasília
20 de Outubro de 2025