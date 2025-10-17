Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Uma comitiva da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), comandada pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), entrega, nesta sexta-feira (17), a Medalha Paulo Bonavides e o título de Cidadão Cearense ao procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, que está em Fortaleza.

A entrega das homenagens, já aprovadas e concedidas pelo Legislativo, será na Universidade de Fortaleza (Unifor), por ocasião de palestra do PGR na Instituição.

Em agosto, a Alece promoveu sessão solene para a entrega da medalha Paulo Bonavides. Além de Gonet, foram agraciados na ocasião,a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o professor e procurador do município de Fortaleza, Martônio Mont’Alverne Barreto Lima; e o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Legenda: Presidente da Assembleia, Romeu Audigueri (PSB), ao lado dos demais homenageados com a Medalha Paulo Bonavides, em agosto deste ano Foto: Érika Fonseca/Alece

O procurador-geral, que não participou presencialmente da solenidade, receberá pessoalmente a honraria.

Perfil de Paulo Gonet

Natural do Rio de Janeiro, Paulo Gustavo Gonet Branco é o atual procurador-geral da República, cargo que assumiu em dezembro de 2023. Bacharel e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre pela Universidade de Essex (Reino Unido), Gonet ingressou no Ministério Público Federal (MPF) em 1987, aprovado em 1º lugar, sendo promovido a subprocurador-geral da República por merecimento em 2012.