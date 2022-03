Com disputa interna explícita, PDT reúne pré-candidatos ao Governo do Ceará nesta sexta (11)

As principais lideranças locais do PDT se reúnem, nesta sexta-feira (11), em Pacajus, e no sábado (12), em Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para realizar aqueles que devem ser os últimos encontros regionais da sigla no Estado.

As reuniões, que ocorrem desde setembro do ano passado, foram adotadas como forma de apresentar e aproximar os possíveis candidatos ao Governo do Ceará às bases pedetistas, além de medir a aceitação dos nomes no Estado.

Os últimos encontros ocorrem em um momento onde a disputa interna no partido escala de maneira explícita. A cúpula do PDT no Estado segue avaliando entre os quatro nomes para concorrer à sucessão de Camilo Santana (PT): a vice-governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado federal Mauro Filho.

“Essas reuniões vêm ao encontro desses diálogos que estamos tendo com todos os municípios do Ceará, com parlamentares e os quatro pré-candidatos. Os objetivos, literalmente, estão sendo alcançados, porque queremos fazer uma grande nominata de federais e estaduais, além de, lógico, democratizar o processo de escolha através de uma discussão com nossos pré-candidatos ao Governo”, avalia o deputado federal André Figueiredo, presidente estadual do PDT.

Até agora, a comitiva pedetista passou por oito cidades. Os encontros começaram em Brejo Santo e Barbalha, depois incluíram São Benedito, Russas e Redenção. Neste ano, o grupo já esteve em Jucás e Quixeramobim.

Após quase seis meses visitando diversos municípios cearenses, os quatro nomes cotados pelo partido vão deixando de lado a discrição e fazendo movimentos cada vez mais contundentes tentando se viabilizar. Por outro lado, dirigentes da sigla garantem que nada está definido.

No mês passado, Cid Gomes (PDT), principal articulador do grupo governista, revelou que o nome será escolhido a partir de pesquisas eleitorais e da aprovação das outras siglas que irão compor o arco de aliança.

Na decisão, no entanto, pesa também a indicação do governador, que conta com apoio, por exemplo, dos candidatos à presidência Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principais lideranças do PDT e do PT, respectivamente.

Roberto Cláudio

O próprio Cid já apontou, em agosto do ano passado, o nome de Roberto Cláudio como o mais cotado pelo grupo governista. “O melhor nome do PDT neste momento, o mais popular, o que aparece com mais chances nas pesquisas eleitorais é o do ex-prefeito de Fortaleza”, declarou em entrevista à FM Assembleia.

O pedetista tem feito viagens ao Interior em busca de arregimentar apoio de lideranças locais. No entanto, os movimentos mais explícitos feitos em prol de Roberto Cláudio ocorreram neste mês. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), defendeu o nome do antecessor como cabeça da chapa governista.

"Compreendo que, pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade. O nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceará, é o Roberto Cláudio", disse Sarto no último dia 3 de fevereiro.

Cinco dias depois, o ex-prefeito reuniu a base aliada do na Câmara de Fortaleza, incluindo o presidente da Casa, o vereador Antônio Henrique, outro defensor da candidatura do ex-mandatário. Ao todo, Roberto Cláudio conseguiu reunir 32 dos 43 vereadores, reforçando o apoio que tem na Capital.

Conforme revelou o colunista Inácio Aguiar, a movimentação do atual prefeito surpreendeu parte do grupo governista. O governador Camilo Santana, horas após o anúncio de apoio, afirmou que o posicionamento era uma opinião pessoal do prefeito e que um “nome de consenso”, “no momento certo”, seria anunciado. Na última sexta-feira (4), Cid Gomes reforçou a fala do governador.

Izolda Cela

Em outra frente dentro do partido, quem avança na corrida interna é a vice-governadora Izolda Cela. Ela deve assumir a chefia do Executivo estadual a partir do dia 2 de abril e, há semanas, vem recebendo elogios de Camilo Santana, que terá papel decisivo na indicação da chapa. Em todos os eventos que participa, o petista tem ressaltado a “habilidade política” e as contribuições da vice-governadora.

Dentre os nomes cotados, o de Izolda também é um dos que enfrentam menor resistência de aliados do PDT. Caso assuma o Governo e seja escolhida pela sigla para liderar a chapa eleitoral, a vice-governadora enfrentará, na verdade, uma disputa pela reeleição neste ano. Essa possibilidade agrada alguns partidos governistas, que vêem neste cenário a possibilidade de fazer a “fila da sucessão andar” mais rapidamente.

Diante desse cenário, Izolda foi a responsável por abrir diálogo com a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), no mês passado. A ex-mandatária lidera o principal foco de resistência à manutenção da aliança PT-PDT no Ceará. Mesmo com as sinalizações do partido em prol parceria entre as duas siglas na disputa majoritária deste ano, Luizianne se mantém irredutível e usa como argumento a oposição feita pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos pré-candidatos à Presidência.

Em um movimento que também pegou de surpresa petistas e pedetista, as duas se reuniram por cerca de duas horas, no último dia 21 de fevereiro, para tratar de assuntos relacionados ao Estado, conforme informaram as assessorias de imprensa das mandatárias.

O encontro também foi comemorado por Cid Gomes. "É ótimo que conversem, eu defendo. Política. Acima de tudo, a gente tem que ter bons propósitos, tem que ter compromissos claros com o povo. Agora, em nome disso, para você formar alianças partidárias, é bom o diálogo, é bom o entendimento. Se as duas estão conversando, eu fico feliz", disse o senador.

Evandro Leitão

Assim como Izolda, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, também tem marcado presença em eventos ao lado do governador Camilo Santana. No fim do ano passado, o parlamentar inclusive assumiu o comando do Executivo estadual durante viagem de Camilo e Izolda à Europa.

À época, o pedetista adotou um ritmo de campanha ao curto período em que estava chefiando o Palácio da Abolição. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, Evandro percorreu 23 municípios em poucos dias, passando por 10 das 14 regiões do Ceará.

O roteiro do então governador em exercício incluiu cidades estratégicas para o grupo governista. Ele esteve, por exemplo, em Juazeiro do Norte, onde cumpriu agenda com Glêdson Bezerra (Podemos), um dos poucos prefeitos da oposição.

A investida na região Sul do Estado também tem um peso na base aliada. A região é o reduto de Camilo Santana, que é natural de Crato e iniciou a vida pública em Barbalha. Pelo cargo que ocupa, Evandro também tem forte influência em municípios do Interior e conta com aliados importantes no Legislativo estadual.

Mauro Filho

Já o deputado Mauro Filho, que completa a lista de nomes na disputa interna do PDT, tem usado como estratégia reforçar o apoio ao seu nome no Interior.

Em movimentos mais discretos, o pedetista tem visitado diversos municípios cearenses e acompanhado o governador Camilo Santana na inauguração de obras.

O deputado traz uma forte proximidade com a cúpula pedestista, os irmãos Ciro e Cid Gomes, sendo o responsável por estruturar as áreas econômicas dos governos pedetistas e, atualmente, do Governo Camilo.