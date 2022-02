Com possível saída do Governo, Camilo elogia habilidade de articulação política de Izolda Cela

Próximo de uma possível saída do governo para concorrer à vaga de Senador da República, o governador Camilo Santana (PT) elogiou a habilidade de articulação política da vice-governadora Izolda Cela (PDT). Os dois participaram da inauguração de uma escola de tempo integral nesta quinta-feira (18), no bairro Vicente Pizon, em Fortaleza.

Caso Camilo deixe as funções no Executivo no final de março, a vice-governadora, via de regra, assumirá o cargo até o final do ano.

Ao se referir à capacidade de articulação de Izolda para construir e manter um arco de alianças nas Eleições 2022, o governador disse não ter dúvidas: "ela terá até mais habilidade do que eu".

Em 2018, Camilo foi eleito com 79,9% dos votos contra 11,3 do General Theofilo (PSDB), que ficou em segundo lugar. Na disputa, o petista contou com um arco de aliança de 16 partidos, que ia do DEM ao PCdoB, além dos apoios informais de outras siglas como o MDB.

Articulação

"Teremos o momento certo para definir estratégias e alianças", disse ainda o governador. No entorno do Poder Executivo, aliados já falam no nome de Izolda como a "próxima governadora".

Pela lei eleitoral, Camilo deve se afastar do cargo até o final de março, caso queira concorrer ao Senado Federal em outubro.

Ainda sobre os aliados, Santana afirmou que a meta "é continuar trabalhando. "Dentro dos prazos legais, vamos avaliar e definir o nosso arco de alianças".

A expectativa, de acordo com o governador, gira em torno de que tanto o PT quanto o PDT já sinalizaram que querem continuar compondo a chapa no Executivo. "A Izolda está comigo há mais de 7 anos, é uma mulher extraordinária", completou ainda.

Além de Izolda Cela, outros nomes do PDT são cotados para serem candidatos ao governo. Entre eles, o do presidente da Assembleia Legislativa do ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), que também esteve no evento.

Discurso

No discurso que fez na inauguração, Camilo disse ainda que, no Ceará, há um grupo político que "aposta no ódio, que nega a vacina (contra a Covid-19) e a pandemia, e estimula o ódio e a violência".

"Nós somos o lado que a posta na educação, que investe na paz e cuida das pessoas [...], que quer vacinar todos os cearenses para salvar a vida das pessoas". completou.