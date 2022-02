De segurança pública à cultura, Camilo Santana destaca prioridades na reta final do governo

O governador Camilo Santana (PT) listou, nesta terça-feira (15), uma série de obras estaduais em andamento que serão inauguradas ainda em 2022 com status de prioridade. Nos últimos meses como governador, já que é esperada a desincompatibilização do cargo para a disputa de senador, Camilo visitou, na tarde de hoje, as obras de construção do Hospital da Universidade Estadual do Ceará.

Com investimento de cerca de R$ 300 milhões e com a promessa de entrega de 655 leitos no equipamento de saúde, a expectativa do governador é de que o maior hospital público do Estado seja entregue em dezembro deste ano.

A visita ao local contou com a presença de deputados estaduais da base aliada – já que nenhum parlamentar da oposição prestigiou o evento. A obra é a maior prioridade do governador para 2022.

À imprensa, Camilo informou que está sendo feita a licitação para os acessos ao hospital e que o objetivo é começar no segundo semestre deste ano a urbanização no entorno da nova estrutura de saúde.

Cultura

Outra prioridade do governo é inaugurar a "Estação das Artes Belchior" – um complexo criativo, turístico e de entretenimento.

Com objetivo de requalificar o Centro, a Estação abrigará uma estrutura com a Pinacoteca do Estado, o Mercado de Gastronomia e Cultura Alimentar, o Mercado das Artes, a nova sede da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), além de espaços para residências artísticas.

Entretenimento

Outros equipamentos que seguem em obra e que a gestão pretende entregar neste ano é o Polo Gastronômico da Sabiaguaba e o Parque Aloisio Lorscheider.

Segurança pública

Na segurança, a meta é entregar o Centro Integrado de Segurança Pública ainda neste primeiro semestre de 2022. Segundo Camilo, a "será o maior centro integrado do Brasil".

Inaugurações

De acordo com o governador, uma série de inaugurações foram suspensas por conta das restrições da pandemia. Outras estruturas públicas estão sendo anunciadas por secretários estaduais nas agendas de governo.

Camilo Santana (PT) Governador do Ceará Tivemos que adiar uma série de inaugurações por conta da pandemia. O Estado hoje tem obras que já estão em funcionamento e que não foram oficialmente entregues. Estamos tentando cumprir uma agenda pelo volume de investimentos que o Estado tem feito

Visita com deputados

Camilo Santana (PT) visitou as obras do hospital ao lado de deputados estaduais. O encontro da tarde desta terça-feira (15) ocorreu quase três meses depois que o governador esteve no local ao lado de deputados federais ainda no auge da polêmica envolvendo recursos de emendas de bancada para a continuidade das obras.

Legenda: Deputados estaduais da base do governador visitaram as obras do hospital da Uece Foto: Thiago Gadelha

Por coincidência, os deputados estaduais têm como pauta para esse semestre o assunto das emendas impositivas – que é a obrigatoriedade do pagamento de ações indicadas pelos legisladores.

O interesse do Palácio da Abolição é de que recursos provenientes de emendas sejam aplicados também no equipamento de saúde.

Polêmica

No fim do ano passado, nas discussões para o destino das emendas de bancada, não houve acordo para que metade dos valores fossem enviados para a construção do hospital universitário.

Na época, o governador Camilo Santana lamentou a falta de acordo entre os representantes cearenses em Brasília.

Camilo Santana (PT) Governador do Ceará Só faço lamentar, porque isso prejudica o nosso Estado, prejudica a população. Emenda de bancada são emendas para projetos estruturantes do Estado, obras que tem um efeito geral no Estado. Só tenho a lamentar não ajudar em um momento tão importante para o povo cearense

Apesar do impasse, a maior parte dos parlamentares em Brasília conseguiu destinar R$ 101 milhões para o Hospital Universitário, equivalente a quase metade dos R$ 212 milhões que a bancada do Ceará tinha de indicação de emendas.