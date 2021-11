Camilo Santana quer antecipar entrega do Hospital Universitário para antes do fim do governo

O governador Camilo Santana (PT) quer antecipar a entrega do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para dezembro de 2022, antes de encerrar seus oitos anos à frente do Poder Executivo.

"Vocês podem observar que a obra está dentro do cronograma, dentro do prazo estabelecido, e já estou pedindo ao pessoal do consórcio para antecipar. Porque a previsão de conclusão é 11 de janeiro de 2023 e a gente está querendo entregar em dezembro de 2022”, disse o governador.

Nesta segunda-feira (22), Camilo levou a bancada federal do Ceará para visitar as obras do hospital, uma de suas principais promessas de campanha. Na semana anterior, aliados de primeira ordem do governador, como o deputado federal e secretário do Planejamento afastado, Mauro Filho (PDT), e o senador Cid Gomes (PDT), tentaram mobilizar em Brasília a maior quantidade possível de recursos para o equipamento.

Dos R$ 212 milhões das emendas de bancada no Orçamento do próximo ano, cerca de R$ 100 milhões serão destinadas ao Hospital Universitário. As obras foram iniciadas em janeiro deste ano e terão investimento de mais de R$ 274 milhões.

Há a expectativa, no entanto, de que Camilo Santana já tenha se descompatibilizado do cargo de governador no final do próximo ano. Ele é cotado como pré-candidato ao Senado em 2022.

Para isso, terá de renunciar ao cargo de governador seis meses antes das eleições, ou seja, em abril.