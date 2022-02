Em reunião da Executiva, PDT vai ratificar apoio a Camilo e manutenção da aliança com o PT

A Executiva Estadual do PDT no Ceará deverá fazer, nesta segunda-feira (7), uma sinalização a favor da manutenção da aliança que dá sustentação ao governador Camilo Santana, inclusive com o PT, partido do governador. O gesto ocorrerá na reunião da Executiva do partido, marcada para o início da tarde desta segunda-feira (7), na sede do partido.

O encontro deve reunir as principais lideranças do partido no Estado, entre elas o deputado federal André Figueiredo, presidente estadual da legenda, o senador Cid Gomes, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e os pré-candidatos ao governo do Estado: Roberto Cláudio, Izolda Cela, Mauro Filho e Evandro Leitão.

PDT e PT vivem um dilema para manter a aliança que dura desde 2006. No Estado, a maior parte das lideranças considera que a parceria deve ser mantida.

Entretanto, as constantes e duras críticas feitas por Ciro Gomes, pré-candidato do partido à Presidência da República, ao ex-presidente Lula, também pretenso postulante ao cargo pelo PT, têm azedado a relação.

Recentemente, apesar de ter aprovado uma resolução em que sinaliza possibilidade de manutenção da aliança com o PDT, o diretório estadual petista aprovou nota de solidariedade a Lula e contra os ataques de Ciro.

“O Diretório Estadual do PT Ceará vem a público, mais uma vez, expressar sua mais irrestrita solidariedade ao Presidente Lula diante dos repetidos ataques e agressões deferidas pelo Sr. Ciro Gomes”, dizia a nota.

Acordo provável

Nos bastidores, embora haja uma dissidência no partido, encabeçada pelos deputados federais Luizianne Lins e José Airton Cirilo, a compreensão é de que há apenas este empecilho para a aliança, internamente.

Do lado do PDT, as sinalizações públicas são também pela manutenção da aliança, mas no encontro desta segunda, o partido deve reforçar essa disposição de aliança.

O PDT quer disputar a eleição tendo o cabeça de chapa, tendo em vista que a vaga ao senado deverá ser do próprio governador Camilo Santana e, portanto, do PT. A vice seria indicada pelos demais partidos da aliança.