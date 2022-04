Após deixar governo, Camilo Santana receberá principal medalha da Prefeitura de Fortaleza

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) irá receber, nesta quarta-feira, a Medalha Iracema, principal comenda concedida pela Prefeitura de Fortaleza. Esta será a primeira vez que o petista participa de evento desde que transmitiu o cargo de chefe do Executivo estadual à atual governadora, Izolda Cela (PDT). A cerimônia será restrita a convidados.

Para cumprir os prazos eleitorais, Camilo renunciou ao cargo de governador do Estado no último dia 1º, por meio de carta publicada no Diário Oficial do Estado. Ele é cotado como candidato à cadeira no Senado Federal em outubro.

A homenagem a Camilo ocorre no momento em que aliados ao ex-governador estão em embate público sobre a sucessão do Governo do Estado. O impasse gira em torno dos pré-candidatos do PDT à cabeça de chapa Izolda Cela e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Embate entre apoiadores

No último final de semana, o deputado José Guimarães (PT) disse, em entrevista ao Jornal Valor Econômico, que o PT quer discutir os nomes que comporão a chapa e que pode discutir candidatura própria "a depender desse nome e do caminho que o PDT escolher".

Dentro da legenda petista, existe resistência ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, capitaneado, principalmente, pela deputada federal Luizianne Lins (PT) - que chegou a cogitar sair do PT.

Em resposta à fala de Guimarães, o vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Adail Júnior (PDT), reforçou a preferência pelo nome de Roberto Cláudio e chegou a insinuar que Izolda teria “sangue petista”.

O apoio público ao nome de Roberto Cláudio tem vindo, principalmente, das lideranças pedetistas da Capital. Em março, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), saiu em defesa do nome do antecessor como pré-candidato ao Governo.

O movimento foi seguido por vereadores de Fortaleza, tanto do PDT como de partidos aliados. Os parlamentares municipais têm feito, inclusive, eventos com a participação do ex-prefeito.

Medalha Iracema

A cerimônia de entrega da Medalha Iracema integra as comemorações do aniversário de Fortaleza. Além de Camilo Santana, também receberão a honraria o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e os servidores da saúde.

A solenidade, restrita a convidados, será realizada no Teatro São José, a partir das 18h30. Esta é a quinta vez que a Prefeitura concede a outorga.